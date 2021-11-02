الشايع: تسريع وتيرة إنجاز «الطلبات الإسكانية»

وطن النهار

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زار وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع ادارة خدمة المواطن بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بحضور نائبة المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص فاطمة نقي ونائبة المدير العام للرقابة ونظم المعلومات أمينة العوضي ونائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير عمر الرويح حيث تفقد سير العمل في عملية تخصيص المواطنين على قسائم جنوب سعد العبدالله.

والتقى الوزير الشايع القياديين والإداريين والموظفين واستمع الى شرح مفصل حول آلية التخصيص على جنوب سعد العبداللة بدءاً من منصة المؤسسة وحتى زيارة المواطنين المشمولين بالتخصيص الى مبنى المؤسسة خلال الفترة المسائية.

وشدد خلال حديثه مع القياديين والإداريين في ادارة خدمة المواطن على ضرورة انجاز معاملات المواطنين وتسريع وتيرة العمل بما يحقق التقدم في الاداء الوظيفي ويحقق الرضا التام من المواطنين أصحاب الطلبات الاسكانية.

في الوقت ذاته، اشادت فاطمة نقي بأداء جميع الموظفين العاملين في جميع ادارات المؤسسة وقطاعاتها المختلفة ودورهم الاساس في انجاح عملية التخصيص وانجاز المعاملات وفق الاجراءات المطلوبة.

