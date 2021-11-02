بلدية العاصمة أزالت 184 متراً من المخلَّفات

وطن النهار

نفذ فرع بلدية محافظة العاصمة جولات ميدانية عدة شملت شمال غرب الصليبخات، مسنة الوطية، شاطئ الوطية وانتهت بمجمع الصالحية، وذلك في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة للارتقاء بمستوى النظافة بجميع المحافظات #شارك_بنظافتها. وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بالمحافظة مشعل العازمي أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة. بشكل عام من خلال تنظيف الشوارع الرئيسة والداخلية ورفع جميع المخلفات وكل ما يشوه المنظر العام بالمناطق. وأشار إلى أن الجولة الميدانية تمت بمشاركة 49 عامل نظافة واستخدام الآليات تمثلت في 4 نسافات، 3 مكابس، 4 سيارات لوري وجرافة كبيره قد أسفرت عن رفع ونقل حمولة 184م3 من المخلفات. وأوضح أن الفريق الرقابي تابع جولته بمسنة الوطية وشاطئ الوطية وانتهت بمجمع الصالحية وقد أسفرت عن تحرير 8 مخالفات لقانون 9 /87 في الصالحية إلى جانب وضع ملصق على قارب مهمل في شاطئ الوطية فضلا عن تحرير مخالفة بائع متجول في شاطئ الوطية ومصادرة جلسة أرضية تأجير. وقال إن مشرفي المراكز يقومون بصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بجميع مناطق المحافظة من خلال رفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، مؤكدا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.