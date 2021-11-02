ضبط 9 آسيويين بـ «وهمي» للعمالة المنزلية

وطن النهار

كتب مشعل عبدالله: تمكن رجال مباحث شؤون الإقامة من ضبط 9 أشخاص من الجنسية الآسيوية بدون أوراق ثبوتية يديرون مكتب عمالة منزلية وهمياً في منطقتي صباح الناصر وعبدالله المبارك، وتمت احالتهم إلى الجهات المختصة. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمنى في وزارة الداخلية أن مباحث شؤون الإقامة قامت بضبط 9 أشخاص من الجنسية الآسيوية بدون أوراق ثبوتية، وذلك بتعليمات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور البرجس، وفى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بقسم اللجنة الثلاثية، للتصدي إلى مكاتب الخدم الوهمية، وضبط مخالفي قانون الإقامة.

