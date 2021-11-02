برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الشؤون «السلام الخيرية» دشَّنت «القرية الكويتية» في سورية

وطن النهار

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بينما دشنت جمعية السلام الخيرية مساء اول من أمس، المرحلة الثانية من قرية السلام الكويتية في الداخل السوري تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وبحضور وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي، أكد رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة د. عبدالله معتوق المعتوق أن القرية التي أنشئت بدعم أهل الخير والمحسنين تستهدف إيواء الأرامل والايتام، لافتا الى ان اهتمام جمعية السلام بشريحة الأرامل والايتام عمل يستحق التقدير.

وقال المعتوق خلال كلمته في حفل الافتتاح الذي نظمته الجمعية في حديقة الشهداء إن الإسلام اهتم بالفئة الضعيفة ورغب في رعايتها لفقدانها المعيل وحذر من تركها رهن الحاجة والاستغلال، كما رتَّب على رعايتها وتوفير سبل العيش الكريم لها والقيام على حوائجها أعظم الأجر والثواب.

وأشار الى أن العالم شهد في السنوات الأخيرة الكثير من النزاعات والكوارث والجوائح التي رفعت معدلات النساء الأرامل والايتام، ثم جاءت جائحة «كورونا» لتراكم معاناة هذه الشريحة، كما أن لأمم المتحدة خصصت يومًا دوليًا للأرامل في 23 يونيو من كل عام للتعريف بقضيتهن والحث على رفدهن بحقوقهن الإنسانية والمادية، والعمل على مساعدتهن لرعاية أبنائهن صحيًا ومعيشيًا وتعليميًا، مع وجود نحو 260 مليون أرملة في العالم، وأن 10% منهن يعشن في فقر مدقع وأوضاع إنسانية بائسة.

وأهاب بضرورة المسارعة في دعم هذا العمل الإنساني النبيل من خلال البرامج الاجتماعية والسكنية والنفسية والاغاثية يحفظ الأسر من التفكك، ويسهم في تماسك المجتمع وتقويته، ويساعد على رعاية جيل من الأيتام ويحول دون ضياعه. وأثنى المعتوق على دور جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية التي أشهرت في 2016 على يد نخبة كريمة من أبناء الكويت، فأبلت بلاءً حسنًا في الحقل الإنساني والخيري، فرغم حداثة نشأتها فإنها أصبحت جمعية رائدة بإنجازاتها المتواصلة وأعمالها الإنسانية الكبيرة التي تغطي احتياجات الفقراء والمنكوبين في الكثير من الدول، شاكرا للقائمين على الجمعية جهودهم الحثيثة في تحقيق هذا النجاح، والشكر موصول لأهل الخير الذين يواصلون مد يد العون والدعم للمشاريع الخيرية بكل سخاء.

وشكر المعتوق سمو رئيس مجلس الوزراء لرعايته الحفل، مقدرًا لسموه دعمه الرفيع العمل الخيري ودوره في اظهار الوجه الإنساني المشرق للكويت والحفاظ على صدارتها على خريطة العمل الإنساني في العالم، كما شكر وزير الشؤون الاجتماعية د. مشعان العتيبي لجهوده المتواصلة في العمل على تطوير العمل الخيري وتحصينه وتعزيز فاعليته بالتنسيق والشراكة مع الجمعيات الخيرية.

من جهته، أعلن رئيس جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية د. نبيل حمد العون أن المرحلة الثانية لقرية السلام الكويتية تصل تكلفتها إلى 996,300 الف دينار، وستشهد بناء 400 بيت ومدرسة وروضة للأطفال ومجمع تنموي إنتاجي لمشاغل الخياطة ومجمع حرفي تأهيلي ومخبز آلي ومركز طبي ومسجد يتسع لـ 600 مصل ومركز لتعليم وتحفيظ القرآن وسوق تجاري منخفض التكلفة و3 آبار ارتوازية وحدائق وملعب لكرة القدم وشبكة مياه عذبة وساحات للأطفال بالإضافة إلى البنية التحتية وشبكة المجاري والصرف الصحي وتبليط الطرقات وإنارة الطرقات بمنظومة الطاقة الشمسية.

وقال العون خلال كلمته بالحفل إن الجمعية ساهمت في تخفيف معاناة إخواننا قاطني المخيمات فى الداخل السوري بافتتاح المرحلة الأولى من قرية السلام الكويتية فى منطقة الباب السورية التابعة للحماية التركية، وتمكنت من إخراج 350 عائلة مهجرة من الأرامل والايتام والثكالى والمعاقين المهجرين من المخيمات المتهالكة إلى قرية السلام الكويتية في مرحلتها الأولى.

وأضاف إن المرحلة الأولى وفرت 350 بيتا ومدرسة نظامية تستوعب 600 طالب وطالبة على فترتين صباحية ومسائية ومركزا طبيا متكاملاً ومجمعاً تعليميا إنتاجيا لمشاغل الخياطة له قدرة إنتاجية بحدود 500 ألف قطعة سنويا، ومركزا حرفيا تعليميا تأهيليا تنمويا يعلم ويؤهل الشباب على الميكانيكا والكهرباء وتصليح التلفونات وبرمجة الحاسوب والشبكات وأنظمة الطاقة الشمسية، من اجل ايجاد فرص عمل للشباب.

وتابع أن القرية تضم ايضا مخبزا آليا إنتاجياً له قدرة إنتاجية من 40 ألفا إلى 80 ألف خبزة باليوم، ومسجداً يتسع لـ 500 مصلٍّ وبئرين ارتوازيين وساحات لألعاب الأطفال و«سوبر ماركت» منخفض التكلفة وتبليط وتشجير القرية بالكامل وتجهيزها بالبنية التحتية والصرف الصحي وشبكة المياه العذبة للقرية.

وأكد العون أننا راعينا فى المرحلة الأولى من القرية تحقيق التنمية المستدامة والتمكين من خلال التعليم النظامي والحرفي والتنموي والتأهيلي عن طريق المشاريع التنموية كمشاغل الخياطة والمجمع الحرفي التنموي والمخبز الآلي والمشاريع الوقفية والزراعية التي تعلم وتؤهل وتنمي ساكني القرية بمختلف الشرائح من الشباب والنساء من أجل تنمية المجتمعات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف العون «بناءً على نداءات الاستغاثة والطلبات الكثيرة من الأسر الفقيرة والأرامل والايتام والمعاقين المهجرين الذين يقطنون المخيمات والعشيش الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، إذ يرجون من أهل الكويت أهل الفزعة والكرم والجود والإنسانية أن يساهموا فى بناء المراحل الثانية والثالثة والعاشرة، وبإذن الله تعالى سنلبي نداء الاستغاثة من أرض الكويت؛ كويت الخير، كويت الحب، كويت العطاء، كويت الإنسانية.

وأعرب عن شكره أعضاء مجلس الإدارة والعاملين والمتطوعين والفرق التطوعية فى الجمعية الذين كابدوا الليل والنهار من أجل تخفيف معاناة إخواننا فى كل مكان، خاصة دورهم البطولي والوطني خلال جائحة كورونا حيث تميزت جمعية السلام بالتعامل مع هذه الجائحة بنجاح كبير داخل الكويت وخارجها من خلال دعم الأسر المتعففة والعمالة المتضررة ودعم الجهود الحكومية والمحاجر، وكان نتيجة ذلك أن انهالت على الجمعية كتب الشكر والتقدير من أغلب وزارات ومؤسسات الدولة وذلك على الدور الكبير والمميز للجمعية من خلال الجائحة.

