جمعيات نفع عام: تصنيف 6 منظمات فلسطينية بـ «الإرهابية» جائر

وطن النهار

استنكرت جمعيات نفع عام كويتية قرار سلطات الاحتلال الصهيوني القاضي باعتبار ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية منظمات ارهابية، لافتة الى ان القرار من الخطوات العقابية الممنهجة لاستهداف الشعب الفلسطيني ومنظماته المدنية، التي طالما فضحت انتهاكات الاحتلال وكشفت النقاب عنها امام المجتمع الدولي.

واذ وصفت الجمعيات القرار الصيهوني بـ «الجائر» فقد طالبت بالتصدي له، مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات العالمية التدخل والتنديد به.

وقالت الجمعيات في بيان لها: نستنكر -نحن الموقعين أدناه، من جمعيات النفع العام في الكويت- قرار سلطات الاحتلال الصهيوني اعتبار ست من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية منظمات إرهابية وفقاً للقانون الداخلي الصهيوني، وذلك بقرار صادر عن وزير الجيش الصهيوني في التاسع عشر من شهر أكتوبر 2021، وهذه المؤسسات هي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

وتؤكد جمعيات النفع العام الكويتية أن هذا القرار الجائر يعرّض هذه المؤسسات المدنية الفلسطينية لخطر الإغلاق وتصفية الموارد وملاحقة موظفيها وموظفاتها إضافة إلى أخطار أمنية أخرى.

إن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة واسعة من الخطوات العقابية الممنهجة التي تستهدف الشعب الفلسطيني والمنظمات المدنية التي تحاول حمايته وتقديم العون له وفضح انتهاكات الاحتلال بحقه أمام المجتمع الدولي في قتل وتشريد الشعب الفلسطيني وتكريس نظام الفصل العنصري.

إننا نطالب جميع المسؤولين والغيورين في الكويت بالتصدي لهذا العمل الجائر ولهذا التعدي الصهيوني الغاشم، كما نطالب المجتمع الدولي والمنظمات والجمعيات الدولية بالتدخل والتنديد بهذا القرار الجائر الذي يؤكد ما هو معروف سلفاً بأن النظام الصهيوني لا يتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني وانتهاك كل مؤسسة تحاول حمايته وتقديم العون له.

ووقعت على البيان كل من رابطة الاجتماعيين، الجمعية الوطنية لحماية الطفل، الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، جمعية الخريجين، جمعية المحامين الكويتية، الجمعية الكويتية للعمل الوطني، جمعية الثقافة الاجتماعية، الجمعية الطبية الكويتية، نادي الكويت للسينما، ‏الجمعيه الوطنية للأمن الأسري (رواسي)، جمعية الشفافية، جمعية الدكتور الوطنية، جمعية المقاصد التعليمية، الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية، جمعية التمريض الكويتية، جمعية النحالين الكويتية، الجمعية التربوية الاجتماعية، جمعية تمكين الأسرة، جمعية حماية المستهلك، الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني‏، الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية، الجمعية الكويتية للاخاء الوطني، جمعية ريادة الاعمال التنموية والجمعية الكويتية لامن المعلومات.

