«كان» اختتمت فعاليات «أكتوبر الوردي»

وطن النهار

اختتمت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» فعاليات شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي في حفل حاشد في رابطة الأدباء الكويتيين والذي تضمن توزيع جوائز مسابقة القصة القصيرة التي أقامتها الحملة بالتعاون مع رابطة الأدباء، وقد أقيم الحفل برعاية د. الشيخة سعاد الصباح والتي أنابت عنها بالحضور الشيخة فضيلة محمد عبدالله المبارك، وقد صرح رئيس مجلس إدارة حملة «كان» د. خالد أحمد الصالح بأن الحضور المتميز من شركاء النجاح لحملة «كان» بهذا الحفل من الذين شاركوا وساهموا ودعموا الحملة في أنشطتها بشهر أكتوبر الوردي هو ما يثلج الصدر ويشعرنا بأننا على طريق التوعية الصحيح الذي يحقق أهدافنا برفع الثقافة الصحية في مجتمعنا لتقليل نسب الإصابة بالأمراض السرطانية ورفع نسب الشفاء بالقدوم المبكر. هذا، وبعد افتتاح الحفل ألقت الشيخة فضيلة المبارك كلمة راعية الحفل رحبت فيها بالتآلف الجميل بين القلوب والجهات والتكاتف الحقيقي بين النوايا والأهداف والتخصصات، وذكرت بأن الحملات الإنسانية تستحق الوقوف احتراماً، مؤكدة أهمية الحفاظ على فن القصة القصيرة والذي وصفته بالفن الممتع، شاكرة الرابطة وحملة «كان» على هذا التشارك الحميم في حمل راية الإبداع.

