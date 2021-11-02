اقتراح بإطلاق اسم عبدالمطلب الكاظمي على شارع رئيس

وطن النهار

تقدم النواب د. علي القطان وأحمد الحمد وأحمد الشحومي ود. هشام الصالح ود. خالد العنزي باقتراح برغبة يقضي بإطلاق اسم المرحوم عبدالمطلب الكاظمي على أحد الشوارع الرئيسة.وجاء في الاقتراح إن المرحوم الكاظمي رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء للوطن، حيث شهد وشارك في نشأة الكويت منذ بداية الأربعينيات من القرن الماضي، ونظراً لتاريخه الطويل المقترن باسم الكويت من جوانب كثيرة تدل على مكانته المرموقة فاننا نطالب بتخليد اسمه وندعو كل قاصٍ ودانٍ الى أن يراجع تاريخ الكويت ليستشرف مكانة ومركز هذه الشخصية المرموقة التي ساهمت بشكل حقيقي وصادق في بناء الكويت ونشأتها.

