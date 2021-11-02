يمثل سمو أمير البلاد في مؤتمر الأمم المتحدة في غلاسكو بالمملكة المتحدة الخالد: دول العالم مطالبة بالحد من «التغير المناخي»

وطن النهار

أكد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أهمية المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي خاصة في الوقت الذي يواجه العالم تحديات كبيرة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

جاء ذلك في تصريح لسموه بعد وصوله إلى مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة لترؤس وفد الكويت المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي انطلقت أعماله امس.

وقال سموه إن المجتمع الدولي يواجه مخاطر كبيرة لظاهرة التغير المناخي باتت تؤثر وبشكل ملحوظ على جميع نواحي الحياة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية داعيا جميع دول العالم الى التكاتف لإقرار الاتفاقيات وسن التشريعات اللازمة للحد من التبعات المدمرة لهذه الظاهرة.

ولفت سموه الى الدور الإيجابي الذي قامت به الكويت من مساهمات وطنية بحزمة من المشاريع التنموية المبنية على رؤية من شأنها تجنب ازدياد الغازات الدفيئة والحد من اجمالي انبعاثاتها.

وبين سموه اهتمام الكويت بتنويع مصادر انتاج الطاقة في البلاد إضافة إلى إعادة تأهيل المنشآت النفطية والصناعية والتوجه إلى مصافي تكرير النفط الحديثة لإنتاج الوقود البيئي.

هذا وقد استضاف سمو رئيس مجلس الوزراء في مقر إقامته أعضاء الكتيبة العسكرية التابعة للجيش الملكي البريطاني في اسكتلندا والتي شاركت في حرب تحرير الكويت عام 1991 حيث استمع الى الموسيقى التي ألفها العريف جوردون ماكنزي بعنوان (رمال الكويت) على إثر انتصار قوات التحالف في دحر الغزاة وعودة الكتيبة إلى اسكتلندا.

