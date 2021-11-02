«القوى العاملة»: العودة لإصدار سمات الدخول وتصاريح العمل

وطن النهار

?

تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن عودة إصدار سمات الدخول للكويت بجميع أنواعها عن طريق الجهات المعنية، أكدت الهيئة العاملة للقوى العاملة على القطاعات والإدارات المختصة بمعاودة إصدار سمات الدخول للعمل وإصدار تصاريح واذونات العمل وفقًا للإجراءات المعتادة والمعمول بها لدى الهيئة قبل قيام الحكومة باتخاذ إجراءاتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشارت إلى أنه ستتم معاودة إصدار سمات الدخول وتصاريح العمل عبر بوابات الخدمات الإلكترونية للهيئة سواء ببوابة النماذج الإلكترونية أو عن طريق خدمة «أسهل»، موضحة أنه يشترط لإصدار سمات الدخول وتصاريح واذونات العمل استيفاء العامل المستقدم من الخارج التحصينات المعتمدة لدى الكويت باللقاح المضاد لفيروس كورونا للعمالة المستقدمة، مع ضرورة الالتزام باشتراطات السلطات الصحية بالبلاد.

