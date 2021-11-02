loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«القوى العاملة»: العودة لإصدار سمات الدخول وتصاريح العمل


?
تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن عودة إصدار سمات الدخول للكويت بجميع أنواعها عن طريق الجهات المعنية، أكدت الهيئة العاملة للقوى العاملة على القطاعات والإدارات المختصة بمعاودة إصدار سمات الدخول للعمل وإصدار تصاريح واذونات العمل وفقًا للإجراءات المعتادة والمعمول بها لدى الهيئة قبل قيام الحكومة باتخاذ إجراءاتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشارت إلى أنه ستتم معاودة إصدار سمات الدخول وتصاريح العمل عبر بوابات الخدمات الإلكترونية للهيئة سواء ببوابة النماذج الإلكترونية أو عن طريق خدمة «أسهل»، موضحة أنه يشترط لإصدار سمات الدخول وتصاريح واذونات العمل استيفاء العامل المستقدم من الخارج التحصينات المعتمدة لدى الكويت باللقاح المضاد لفيروس كورونا للعمالة المستقدمة، مع ضرورة الالتزام باشتراطات السلطات الصحية بالبلاد.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة