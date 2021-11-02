«المحاسبة»: الرقابة المسبقة رفضت 56 تعاقداً بـ 98 مليون دينار

وطن النهار

أكدت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة لولوه الفوزان أن الرقابة المسبقة أبدت الرأي في (1718) موضوعا بقيمة (2.152) مليار دينار خلال الفترة من 01/04/2021 وحتى 31/10/2021، وأضافت: تبين أن ما يقارب (74%) من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة (1.612) مليون دينار لـ (1277) موضوعا، (16%) للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة (174) مليون دينار لـ (267) موضوعا و(10%) لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة ما يقارب (366) مليون دينار لـ 174 موضوعا.

وقالت الفوزان إن التعاقدات التي تم طرحها بمناقصات وممارسات مثلت (58%) من إجمالي الموضوعات الصادرة خلال الفترة بما يقارب (2.106) مليار دينار، فيما مثلت التعاقدات بالأمر المباشر (12%) بقيمة إجمالية مقدارها (263) مليون دينار وجاءت الأوامر التغييرية الصادرة على العقود المبرمة بنسبة (3%) من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة بقيمة (60) مليون دينار ومثلت موضوعات تمديد وتجديد العقود الدورية نسبة (13%) من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة بقيمة إجمالية تقدر بـــ (284) مليون دينار، الأمر الذي يستوجب دراسة السياسات والإجراءات المتبعة من قبل الجهة للعمل على سرعة الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية لما للاستمرار بتمديد مثل هذه العقود من أثر على إمكانية الحصول على أسعار تنافسية الامر الذي قد يؤدي إلى تحميل المال العام للدولة مبالغ إضافية.

وأضافت أن قيمة الموضوعات الصادرة بالموافقة مثلت (67%) من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة بما يقارب قيمة ( 1.450) مليار دينار لعدد (864) موضوعاً، حيث إن نسبة (55%) من الموافقات الصادرة جاءت مشروطة باشتراطات وجب على الجهة استيفاءها قبل ابرام العقد وأخرى أثناء سريانه وتتمثل في الغالب باشتراطات مالية، إجرائية وأخرى فنية وتوالي الرقابة اللاحقة بالديوان التحقق من مدى التزام الجهات بتلك الاشتراطات.

وأوضحت الفوزان أن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14،13) من قانون انشاء ديوان المحاسبة لعدد (31) موضوعا بقيمة (12) مليون دينار، وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها.

ومضت تقول: إنه نظراً لعدم صحة إجراءات التعاقد المتبعة من قبل بعض الجهات فقد أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لعدد (56) موضوعاً خلال الفترة بقيمة ما يقارب (98) مليون دينار وذلك لأسباب عدة منها على سبيل المثال لا الحصر عدم مطابقة عروض الشركات المزمع التعاقد معها لمتطلبات الجهة الواردة بوثائق الطرح، التعاقد بالأمر المباشر او بالممارسة بالمخالفة لأحكام المادتين رقمي (17، 18) من القانون رقم (49) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة أو إصدار أوامر تغييرية على عقود منتهية، كما وتمت إحالة عدد (4) موضوعات منها لإدارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة بقيمة ما يقارب (4) ملايين دينار لإجراء اللازم بشأنها وذلك لإمكانية حدوث ضرر على المال العام نظراً لمخالفة أحكام المادة (52) من قانون إنشاء الديوان.

