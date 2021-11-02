16 عقاراً جاهزة للهدم محافظ العاصمة: القضاء على مخالفات البناء وإخلاء العمالة المتكدسة في بنيد القار

وطن النهار

أعلن محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد عن القضاء على جميع مخالفات البناء الجسيمة وإخلائها من العمالة الوافدة والمتكدسة في بنيد القار.

وقال الخالد خلال الجولة التفقدية التي قام بها صباح أمس الى منطقة بنيد القار، ورافقه بها رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي، وأعضاء الفريق الى جانب عدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة «نحن على مشارف الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة عمل المحافظة ونستعد للانتقال والبدء في المرحلة الثانية وسيتم الإعلان عنها قريباً، والحمد لله تمكنا بالشراكة مع بعض الجهات المسؤولة من القضاء على جميع المخالفات الجسيمة التي تعددت حول العمالة الوافدة المكدسة، ومخالفات البناء، والتعدي على الاملاك العامة وغيرها من المخالفات التي تشكل انتهاكا للقوانين والانظمة، والان نستعد الى الانتقال للمرحلة الثانية وسنعلن عنها في قادم الايام.

وأضاف ان القوانين وجدت للمحافظة على أمن الوطن وازدهاره وحفظ كرامة المواطنين والمقيمين ، لافتاً الى أن هذا الامر يتطلب شراكات الجهات العامة والخاصة، الى جانب أبناء الوطن، معتبراً أن ملاحقتنا للمخالفين يأتي في إطار المحافظة على مصلحة وطننا ومصلحة أبنائه ممن استسهلوا كسر القوانين وهيبتها لتحقيق اجنداتهم الشخصية.

وكشف الخالد عن إخلاء 16 عقاراً بالكامل من العمالة الوافدة والمتكدسة في بنيد القار وبات جاهزاً للهدم.

وفي نهاية الجولة أعرب الخالد عن شكره وتقديره لجميع ملاك العقارات لتعاونهم واستجاباتهم السريعة لنداءتنا لهم، كما أتوجه بالشكر الى فريق عمل المحافظة من البلدية ووزارة الكهرباء،اللذين بذلوا جهودا دؤوبة لتحقيق رؤيتنا في عاصمة بلا مخالفات.

