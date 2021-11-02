بعد حسم تبعيتها قانونياً عبر «الفتوى والتشريع» وزير المالية: ندرس إجراءات لعقود أملاك الدولة المنتهية مبادرات الإصلاح تستهدف تحقيق الاستدامة المالية

مال وأعمال

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أوضح وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي للدولة يتضمن مبادرات عدة ضمن ركائز رئيسة تهدف في مجموعها إلى تحقيق الاستدامة المالية للدولة وتعظيم الايرادات غير النفطية.

وبين وزير المالية -في وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها-، أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات تجاه عقود أملاك الدولة المنتهية بعد أن حسمت هيئة الفتوى والتشريع الرأي القانوني بشأنها وأنها تخضع لأحكام المادة 17 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة للإجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم بهذا القانون. وأوضح أن الخلاف القانوني حول تبعية العقود المنتهية لأملاك الدولة هو ما أجل تأخير سحبها وطرحها في مزايدة عامة وعلنية، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بدراسة مدى خضوع تلك العقود لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 وأحكام المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 2014.

وأكد وزير المالية أنه لا عقود لأملاك الدولة الاستثمارية تم التجديد لها بنفس الشروط والضوابط والقيمة الإيجارية، وإنما تم التجديد لجميع العقود المنتهية بقيمة إيجارية جديدة.

وبين الوزير أن هناك 5 عقود استثمارية منتهية وتم تجديدها من دون طرحها في مزايدة عامة وعلنية.

ومن جهة أخرى، نفى الوزير تقاضي عمولات عن العقود التي أبرمتها الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1969، لافتا الى أن جميع الجهات التابعة لها أكدت أنه لم يتم دفع عمولات لأشخاص محليين أو أجانب خلال السنوات السابقة تتعلق بالعقود الخاصة لأحكام القانون.

