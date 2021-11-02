الكويت الثالثة عالمياً بين الصناديق السيادية بـ 692.9 مليار دولار

مال وأعمال

صنّفت مؤسسة «SWF Institute» المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية في آخر تقرير لها لشهر أكتوبر 2021، صندوق الاستثمارات العامة في المركز الثامن ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم، بأصول بلغت 450 مليار دولار.

وارتفعت أصول الصندوق بقيمة 20 مليار دولار، مقارنة بـ 430 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021.

ووفقا لاستراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة القادمة فإن المستهدف مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال ما يعادل 1066 مليار دولار في 2025، كما ذكر ولي العهد أن المستهدف رفع أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030، بما يعادل 2.7 تريليون دولار. وجاء «صندوق التقاعد الحكومي النرويجي»، في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1339.3 مليار دولار. وجاءت شركة الصين للاستثمار في المركز الثاني بأصول قيمتها 1222.31 مليار دولار، وتقدمت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت إلى المرتبة الثالثة بقيمة 692.9 مليار دولار.

وبلغ إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 9.23 تريليونات دولار مقارنة بـ8.41 تريليونات دولار في يونيو الماضي.

