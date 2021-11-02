154 مليون دينار المكاسب السوقية للبورصة

مال وأعمال

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افتتحت البورصة أولى جلسات شهر نوفمبر باللون الأخضر، حيث أغلق مؤشر السوق العام على ارتفاع بواقع 14.26 نقطة ليبلغ مستوى 86.7133 نقطة بنسبة صعود بلغت 37.0 في المئة، وتم تداول كمية أسهم بلغت 4.479 مليون سهم تمت عبر 17868 صفقة نقدية بقيمة 7.73 ملايين دينار.

وأكد محللون في السوق أن التفاؤل يسود تداولات البورصة مع ارتفاعها إلى مستويات تاريخية جديدة، سواء على مستوى المؤشرات أو القيمة السوقية، مؤكدين أن هناك عوامل عدة ساهمت في هذا الارتفاع، كان في مقدمتها تحسن الوضع الاقتصادي وتحسن معدلات النمو، مع استقرار الملف الصحي والانخفاض الكبير في أعداد المصابين اليومية، وتسارع عمليات التطعيم لتقترب الكويت من تحقيق المناعة المجتمعية.

وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنحو 154 مليون دينار لتبلغ 41.793 مليار دينار مقابل 41.639 مليار في الجلسة السابقة وذلك بدعم من نمو أرباح البنوك خلال التسعة أشهر الاولى من 2021 وبصورة كبيرة تصل الى 75 % لتصل الى 584 مليون دينار، وبلغت أحجام التداول الإجمالية في البورصة بنهاية الجلسة نحو 479.40 مليون سهم، جاءت من خلال تنفيذ 17868 صفقة، حققت سيولة بقيمة 73.74 مليون دينار تقريباً.

