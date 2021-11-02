اهتمام أصحاب السيولة بالطلب على العمارات القديمة الانتعاش يعود للعقار الاستثماري

مال وأعمال

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بعد القرارات الحكومية الأخيرة بعودة الحياة الطبيعية بشكل كامل والتعافي من تداعيات الجائحة، بدأت عجلة النشاط الاقتصادي تعود للدوران بشكل تدريجي وخاصة في القطاع العقاري بكل قطاعاته، ومن بينها العقار الاستثماري الذي من المتوقع أن يشهد حركة نمو تماثل بما كان عليه قبل الجائحة، على وقع عودة الوافدين الذين يستحوذون على الحصة الأكبر منه وبنسبة تصل إلى 90 في المئة تقريباً في كل مناطق الكويت.

ويتزامن هذا التفاؤل مع فتح الأجواء بشكل كامل مع كل دول العالم وفق ضوابط واشتراطات صحية حددتها الحكومة.

حيث توقع الباحث في الشؤون العقارية عبد الرحمن الحسينان انعكاس عودة الحياة الطبيعية بشكل كامل على الاقتصاد الكويتي بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.

وأوضح أن التأثير الإيجابي بدأت تظهر ملامحه بوجود بوادر إيجابية في إقبال المستثمرين على شراء عقارات قديمة في السكن الاستثماري وعودة الطلب عليها بعد فترة من الغياب استمرت عاماً ونصف العام.

ولفت إلى أن العقار الاستثماري لا يزال جاذباً لشهية ما يقارب من 80 في المئة من مالكي الكاش في السوق العقاري، كونه ذا عائدا آمنا ويتمتع بمخاطرة أقل عن العمل في غيره من القطاعات، كما أن العائد على العقار لا يزال أعلى من العائد على الودائع.

وتوقع تحقيق انتعاشة ايجابية في العوائد على العقار الاستثماري، لما يتمتع به من جاذبية خاصة لدى المستثمرين أصحاب الكاش على المدى الطويل.

وأشار إلى أن عودة الوافدين بضوابط واشتراطات صحية وفتح الأجواء بشكل كامل يشكلان عوامل دفع قوية لانتعاش القطاع الاستثماري، مستدركاً أن الإقبال على العقار الاستثماري سيشهد نقلة نوعية في الفترة المتبقية من العام الحالي 2021 وتتواصل في عام 2022 لتصبح بنفس الوتيرة التي كانت عليها قبل تفشي جائحة كورونا.

من جهته، أشار الخبير العقاري سليمان الدليجان أن الإيجابية في العقار الاستثماري لا تتعلق فقط بعودة التعافي ولكن بحركة عودة الوافدين وفق ضوابط صحية والذين يشكلون ما بين 85 إلى 90 في المئة.

ولفت أن عودة التعافي بشكل كامل للعقار الاستثماري قد يستغرق ما بين 6 أشهر إلى سنة، مستدركاً أن العقار الاستثماري كان يمثل 35 في المئة من إجمالي التداول العام قبل جائحة كورونا وخلال فترة «كورونا» لم يتعد 25 في المئة.

وفيما يتعلق بمعدلات النمو المتوقعة للعقار الاستثماري ستكون ما بين 7 إلى 8 في المئة، إذا كان الإيجار مناسباً وجودة الموقع والتشطيب.

