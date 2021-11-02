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مال وأعمال

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إندونيسيا السيادي وموانئ دبي.. شراكة بـ 7.5 مليارات دولار


قال صندوق الثروة السيادي الإندونيسي وشركة الخدمات اللوجستية التي مقرها دبي موانئ دبي العالمية، إنهما وقعا صفقة بقيمة 7.5 مليارات دولار لتشكيل كونسورتيوم على المدى الطويل للاستثمار في الموانئ البحرية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وأشارت موانئ دبي العالمية وهيئة الاستثمار الإندونيسية في بيان مشترك، إلى أن الكونسورتيوم سيستكشف الاستثمارات في المرافئ ومناطق البضائع والنقل البري من وإلى الموانئ والمناطق الصناعية، مما سيقلل من التكاليف اللوجستية بإندونيسيا.
وقال البيان إن موانئ دبي العالمية ستسعى إلى الاستفادة من منصتها الاستثمارية المشتركة مع صندوق التقاعد الكندي صندوق ودائع واستثمارات كيبيك.
وأطلقت حكومة إندونيسيا صندوقها السيادي للثروة في فبراير باستثمارات مبدئية مليارات دولار. والصندوق مكلف بزيادة أصوله إلى 20 مليار دولار من خلال جذب المستثمرين المشاركين لتمويل تطوير البنية التحتية في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.


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