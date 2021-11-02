الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 ,27 ربيع الأول 1443
رقم العدد:
4328
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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منوعات
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وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
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الدليجان: 8 % نمواً متوقعاً
في «الاستثماري» مع الإيجار والموقع المناسب الحسينان: 80 % من المستثمرين يفضلون العمل في «الاستثماري»
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