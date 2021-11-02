ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 67 % البورصة حققت 11.7 مليون دينار أرباحاً صافية

مال وأعمال

اعلنت بورصة الكويت عن تسجيل اجمالي ايرادات تشغيلية بقيمة 22.2 مليون دينار خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، اي بزيادة قدرها 67.4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، حيث بلغ اجمالي الايرادات التشغيلية حوالي 13.2 مليون دينار، بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 13.4 مليون دينار، اي بزيادة قدرها 88% تقريباً من 7.1 ملايين دينار. ذلك وتم تعزيز ايرادات البورصة من خلال الأداء التشغيلي القوي الذي انعكس في مؤشرات الأداء الرئيسة، بما في ذلك زيادة بنسبة 45.6% في قيمة التداول، و65.9% في حجم التداول لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.

وأعلنت الشركة عن تحقيق ارباح صافية بقيمة 11.7 مليون دينار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، والتي جاءت بعد تحول الاستثمار بالشركة الكويتية للمقاصة من شركة زميلة الى شركة تابعة ودمج بياناتها المالية في الربع الثالث من عام 2020، حيث نتجت اعادة تقييم القيمة العادلة للاستثمار عن ارباح غير متكررة بقيمة نحو 13.2 مليون دينار، والتي ساهمت في تحقيق صافي ربح قدره 21.8 مليون دينار للفترة المقارنة من العام 2020. وباستبعاد الأرباح غير المتكررة، سجل صافي الربح للفترة الحالية زيادة بنسبة 36% من 8.6 ملايين دينار الى 11.7 مليون دينار.

كما نتج عن دمج الشركة الكويتية للمقاصة واحتساب مصروفاتها ارتفاع في اجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 43.3% الى 8.7 ملايين دينار مقارنة بقيمة 6.1 ملايين دينار عن نفس الفترة من عام 2020، وذلك بسبب احتساب مصاريف الشركة الكويتية للمقاصة للعام 2021 طوال فترة الأشهر التسعة، بينما تم احتساب مصروفاتها لعام 2020 للفترة ما بعد 30 يونيو.

ذلك وبلغ اجمالي موجودات بورصة الكويت حوالي 105.8 ملايين دينار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، اي بزيادة 6.6% مقارنة باجمالي موجوداتها للفترة المقارنة من العام 2020 والبالغ 99.3 مليون دينار. كما ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت من 48.9 مليون دينار الى 56.5 مليون دينار.

تعليقا على الأداء المالي الايجابي للشركة، قال حمد الحميضي، رئيس مجلس ادارة بورصة الكويت: «سجلت بورصة الكويت ارباحاً بلغت 11.7 مليون دينار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر2021، مع تحسن ملحوظ في العديد من المؤشرات الرئيسية، ما يؤكد ما تتمتع به الشركة من ملاءة مالية صلبة ونموذج اعمال مرن واستراتيجية استباقية وراسخة.»

كما اضاف الحميضي: «تواصل البورصة دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتلتزم بجهودها الحثيثة لتطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية التي تتماشى مع اهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2035». ختاماً، اود ان اشكر زملائي اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم الحثيثة لتطوير الشركة وسوق المال الكويتي.»

ومن جهته، علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي على هذه النتائج قائلاً، «شهدت بورصة الكويت زيادة ملحوظة في قيمة وحجم التداول، وهو بلا شك انعكاس للثقة المتزايدة للمستثمرين من جميع انحاء العالم. كما شهدت الشركة نمواً في ايراداتها التشغيلية، ما يعكس الالتزام بتطوير سوق مالي قوي يتمتع بسيولة عالية ومصداقية، والتي من شأنها تعزيز مكانة بورصة الكويت في المنطقة والمساهمة في 45جهود تحويل الكويت الى وجهة استثمارية عالمية».

قامت بورصة الكويت بتنفيذ العديد من الخطوات لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال مواكبة الممارسات والمعايير العالمية، لتكون بذلك قد خطت بوضوح معالم مستقبل استثماري مشرق تكون فيه الكويت وجهة استثمارية اقليمية وعالمية، وتعتمد في ذلك على استراتيجية من عدّة محاور لتحقيق رؤيتها وأهدافها، وذلك من خلال أتاحة قاعدة مصدرين جاذبة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بالاضافة الى تطوير وطرح منتجات اكثر شمولية، وتطوير بنية تحتية وبيئة عمل بمعايير عالمية. هذا وشهدت البورصة مؤخراً ادراج ثلاث شركات من قطاع الصناعات وقطاع الخدمات المالية وقطاع العقارات في السوق «الرئيسي».

