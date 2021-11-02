15.4 مليون دينار الإيرادات التشغيلية لـ«العيد»

مال وأعمال

اعتمد مجلس ادارة شركة العيد للأغذية في اجتماعه التقرير المالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، والذي اشار الى ارتفاع ربحية سهم الشركة بنسبة 52.33%.

وكشف التقرير ارتفاع اجمالي الايرادات التشغيلية للشركة في الأشهر التسعة من العام الحالي بنسبة 23.47 % حيث بلغت 15.392.563 مليون دينار، مقارنة بـ 12.466.375 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2020، وارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 52.33% وبلغ 1.519.689مليون دينار مقارنة 997.598 الف دينار في نفس الفترة من العام الماضي. وأشار التقرير الى ارتفاع اجمالي حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة بنسبة 7.88%حيث بلغت 20.413.062 مليون دينار في الأشهر التسعة من العام الحالي مقارنة 18.920.382 مليون دينار في الأشهر التسعة من العام الماضي.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية المهندس محمد المطيري بان الشركة ركزت في الربع الثالث من العام الحالي على وضع آلية عمل واضحة ودقيقة، تؤسس لهيكلة عملياتها التشغيلية، والوصول الى الكفاءة في اجراءات التشغيل القياسية ومواكبة التطور في الأعمال، مشيراً الى ان ذلك اتى فعلياً عبر انشاء فروع حديثة متخصصة لتطويرأعمال وصناعات غذائية، بداية مركز التجهيزات الغذائية الذي سيطلق اول مشاريعه قريباً، وسيتميز بتقديم منتجات نوعية للذواقة، اضافة الى توسع «العيد للأغذية» عبر دخول قطاعات جديدة، اولها قطاع هوريكا والخدمات الخاصة للمطاعم، بتأسيس شركة «ليجن فودز» المتخصصة، بغية التميز وتحقيق الريادة على مستوى القطاع الغذائي المحلي. وأردف المطيري: نواصل التطويرالرقمي لتمكين اعمالنا وتعزيز مشاريعنا، بالاعتماد على العمليات والتقنيات الرقمية في التسويق، والدراسات المستمرة للسوق لتلبية المتطلبات المستجدة والمتغيرة بسرعة وفعالية والحفاظ على مركز الريادة في القطاعات الغذائية المختلفة. واختتم المطيري بالتأكيد على التزام «العيد للأغذية» النمو المتواصل، وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين والعملاء، وتبقى المحاور الثلاثة الأساسية في رؤية الشركة ضمن الأولويات وهي تقديم حلول غذائية صحية، واعتماد التكنولوجيا والتطور الرقمي في التسويق للمنتجات والخدمات، والاستثمار والاعتماد على الطاقات الوطنية الشابة سواء بالتوظيف او الشراكة.

