«آركابيتا» و«آردن» تعلنان مشروعاً عقارياً مشتركاً بـ 800 مليون دولار

مال وأعمال

اعلنت الشركة العالمية للاستثمارات البديلة آركابيتا غروب هولدنغز ««آركابيتا»» ومجموعة آردن المتخصصة في الاستثمارات العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن انشاء مشروع مشترك للاستحواذ على عقارات صناعية متعددة المستأجرين في مراكز عمرانية ضمن اسواق اميركية كبرى. وقد استكمل المشروع المشترك كمرحلة اولى اغلاق صفقات استحواذ على عقارات بقيمة تزيد عن 550 مليون دولارا، ويعمل على الاستحواذ على عقارات اضافية في المدى القريب بقيمة 250 مليون دولار في اطار خطط لتنمية القيمة الاجمالية لأصول المحفظة الى 2 مليار دولار، موزعة في اكبر 25 سوقاً صناعية اميركية.

وتعليقاً على ذلك، قال عاطف احمد عبدالملك، الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا: «يمثل هذا المشروع المشترك جزءاً من استراتيجيتنا للاستثمار في العقارات الصناعية، حيث سبق لنا الاستحواذ على صفقات عقارية صناعية ولوجيستية حول العالم تقدر قيمتها بحوالي 5.5 مليارات دولار، ونحن نستثمر في شريحة العقارات الصناعية في الولايات المتحدة منذ حوالي عشرين عاماً. وتسعدنا الشراكة مع مجموعة آردن ووضع هذه المحفظة ذات التنوع العالي في متناول مستثمرينا».

ومن جهته، قال كريغ ا. سبنسر، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة آردن: «لقد اعتمدت مجموعتنا استراتيجية الاستثمار في هذه الشريحة المميزة من قطاع العقارات الصناعية، حيث تحقق عوائد مجزية للمستثمرين، ويسرنا العمل جنباً الى جنب مع شريكنا الاستراتيجي المؤتمن مجموعة آركابيتا التي تشاركنا رؤيتنا طويلة الأمد لهذه الفئة من الأصول».

وفي هذا الصدد، قال شايك جودار، الرئيس والرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة آردن لوجستكس باركس: «تعد المرافق الصناعية في الأسواق شبه مكتملة البناء حيوية وأساسية في سلسلة الامداد والتموين في الولايات المتحدة الأميركية.

