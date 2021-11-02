مع تخفيف القيود على السفر وزيادة المطعَّمين 11.8 مليون دينار صافي أرباح الجزيرة

مال وأعمال

أعلنت شركة «طيران الجزيرة» اليوم عن تحوّلها الى الربحية من جديد في الربع الثالث من العام، حيث حققت ارباحاً صافيةً بلغت 11.8 مليون دينار مع تخفيف القيود على السفر وزيادة اعداد المطعمين في الكويت وعبر شبكة الوجهات التي تخدمها.

وارتفع عدد المسافرين في الربع الثالث بنسبة 361.8% الى 302.9 الف مسافر، بينما ارتفع معدل الحمولة بنسبة 26.7% الى 65.6% على الرغم من القيود التي كانت مفروضة على الطاقة الاستيعابية في مطار الكويت الدولي خلال هذه الفترة.

وارتفعت الايرادات التشغيلية بنسبة 421.7% الى 31.7 مليون دينار، وبلغت الأرباح التشغيلية 12.8 مليون دينار، بزيادة نسبتها 332.2%، في حين بلغ الهامش التشغيلي 40.5%.

أما لفترة التسعة اشهر من عام 2021، حققت طيران الجزيرة ارباحاً بالرغم من التحديات التي واجهها القطاع والقدرة الاستيعابية المحدودة التي تم فرضها لمدة خمسة اشهر في مطار الكويت الدولي. ونجحت الشركة في تعويض الخسائر السابقة لتحقق صافي ارباح بلغت 70.6 الف دينار، مدعومة بزيادة في الايرادات التشغيلية بنسبة 44.2% لتصل الى 47.3 مليون دينار خلال فترة التسعة اشهر.

معلقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس ادارة طيران الجزيرة، مروان بودي: «عادت طيران الجزيرة الى الربحية قبل الربع الرابع كما كان متوقعاً، وهي علامة ايجابية جداً للشركة التي نجحت في الحد من تأثير جائحة كوفيد-19 عبر اتخاذها اجراءات حاسمة لحماية مركزها المالي والسيولة، وكذلك حماية حقوق المساهمين والعملاء في بداية الجائحة».

وأضاف بودي ان مستوى النتائج في الربع الثالث يعكس الطلب القوي والملحوظ على السفر، وكذلك نجاح الخطوط الجديدة التي اطلقتها الشركة بنهاية شهر يونيو الماضي لتلبية هذا الطلب، فيما انعكس هذا الطلب على زيادة معدل الحمولة بالرغم من القيود التي كانت مفروضة على عدد المسافرين العائدين الى مطار الكويت الدولي والتي استمرت الى نهاية الربع الثالث.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، وروهيت راماشاندران: «أثبت نموذج عمل طيران الجزيرة مرونته من جديد في مواجهة التحديات الخارجية، كما يواصل اثبات مساهمته الايجابية في بيئة الأعمال والاقتصاد عامةً من جانب خلق الفرص الوظيفية للكوادر المحلية وكذلك تعزيز فرص التبادل التجاري للكويت. وعندما اغلقت المطارات حول العالم حدودها، قامت طيران الجزيرة بتحويل مواردها التشغيلية نحو الشحن الجوي، وعندما توقفت الطائرات عن نقل الركاب، أسهمت الشركة في اجلاء المواطنين الكويتيين واعادتهم الى ارض الوطن. واليوم، تقوم تواصل الشركة دعم سوق العمل المحلي بحملة توظيف لطيارين ومهندسين وطواقم الطائرة وكذلك التعاقد مع شركات محلية لمختلف انواع الخدمات التي تعود بالقيمة على تجربة سفر عملائنا».

أطلقت طيران الجزيرة ثمانية خطوط جديدة خلال فترة الأشهر التسعة من عام 2021، وذلك لتسيير رحلات الى الوجهات السياحية والوجهات التي تخدم فئة المقيمين في منطقة الشرق الأوسط. وشملت هذه الوجهات كل من كولومبو «سريلانكا» وأديس ابابا «اثيوبيا» وبيشكيك «قيرغيزستان» وطشقند «أوزبكستان» ويريفان «أرمينيا» وأنطاليا «تركيا» وسراييفو «البوسنة والهرسك»، بالاضافة الى مطار هيثرو في لندن حيث كانت طيران الجزيرة اول شركة طيران منخفضة الكلفة في الشرق الأوسط تسيّر رحلات مباشرة الى هذا المطار. كما اطلقت الشركة جدولها الصيفي مع الوجهات المفضلة للسياحة ومن بينها العاصمة اللبنانية، بيروت، وتبليسي «جورجيا» وطرابزون وبودروم «تركيا».

كما تسلّمت الشركة ثالث طائرة من طراز ايرباص A320neo كجزء من طلبية لأربع طائرات وضعتها الشركة لعام 2021. وستتسلم آخر طائرة من هذه الطلبية بنهاية العام ليرتفع عدد الطائرات في اسطولها الى 17 طائرة.

أما على صعيد مبنى ركاب الجزيرة «T5» في مطار الكويت الدولي، حقق المبنى ارباحاً صافية بلغت 400.5 الف دينار في الربع الثالث مقارنة بصافي خسائر بلغت 567.1 الف دينار في الربع نفسه من العام الماضي.

وقال بودي: «مع عودة شركة طيران الجزيرة الى الربحية في وقت ابكر مما كان متوقعاً، تبقى نظرتنا المستقبلية ايجابية وكذلك حذرة لما قد يواجهه قطاع الطيران المحلي مستقبلاً. نحن على ثقة بأن حركة السفر ستعود الى مستويات عام 2019 في الفترة القريبة، ولكننا نعمل بحذر حرصاً على سلامة عملائنا وموظفينا. الأسوأ بات من الماضي وقد نجح فريق طيران الجزيرة في مواجهة احدى اطول الأزمات العالمية لضمان استمرارية اعمال شركتنا. سيشهد العام المقبل مزيداً من التوسع في شبكة وجهاتنا مع خروج العالم من هذه الجائحة».

ومن جهة أخرى أشار بودي في تصريح نقلته «رويترز» أن الشركة تجري محادثات مع «بوينغ» و«إيرباص» لشراء 30 طائرة, متوقعاً إبرام طلبية الشراء بنهاية مارس.

