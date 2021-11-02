مطوري العقارات تجاوزوا خطوطها الحمراء نصف الديون المتعثرة «صينية»

مال وأعمال

يكافح المطورون المثقلون بالديون في الصين للوفاء بقواعد التمويل الأكثر تشدداً في بكين.

يأتي ذلك، فيما تجاوز ثلثا اكبر 30 شركة عقارات صينية حسب المبيعات التي صنفتها شركة China Real Estate Info Corp واحداً على الأقل من المقاييس المعروفة باسم «الخطوط الحمراء الثلاثة». كما اظهرت البيانات التي جمعتها «بلومبيرغ»، واطلعت عليها «العربية.نت»، حتى 29 اكتوبر، ان شركة غرين لاند هولدينغز، وجيانغسو تسونغنان، وGuangzhou R&F Properties Co، لم يلتزموا بأيٍ من المعايير الثلاثة. ويواجه المطورون ضغوطاً مالية متزايدة لأن القواعد الأكثر صرامة حول الاقتراض وحملة خفض المديونية من قبل السلطات تلقي بثقلها على القطاع. حيث ادت ازمة السيولة في شركة تشاينا ايفرغراند الى اضطراب الأسواق.

ويشكل قطاع العقارات في الصين ما يقرب من نصف ديون العالم المتعثرة المقومة بالدولار. كما تخطت عائدات السندات التي تصنف على انها مضاربات 20% في اكتوبر لفترة وجيزة - وهي اعلى نسبة في عقد من الزمان.

ويشار الى الخطوط الثلاثة الحمراء، وفقاً لتقرير حكومي صيني، تشمل الا تزيد مطلوبات شركات العقارات عن 70% من الأصول، ويجب الا يتجاوز صافي الدين حقوق الملكية.

ويجب ان تكون السيولة على الأقل مساوية للقروض قصيرة الأجل.

وأظهرت بيانات «بلومبيرغ»، ان الشركات الأخرى التي لديها اكبر قدر من الديون والمطلوبات المستحقة هي تشاينا ايفرغراند، وتشاينا ريالولاي كونستراكشن، واللتان انتهكتا ايضاً خطين احمرين.

