«طيران الإمارات» تجري محادثات مع بوينغ

مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الامارات، الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم، ان الشركة تعتزم اجراء محادثات مع بوينغ بشأن طلبيات شراء طائرات 777 اكس قبل وأثناء معرض دبي للطيران المقرر هذا الشهر. حذرت طيران الامارات الشهر الماضي من ان حالة الضبابية ستؤدي الى اضطراب كبير لواحدة من اكبر شركات الطيران في العالم، اذ قال رئيسها تيم كلارك آنذاك: «انه لا يعرف متى ستصل اولى طائرات 777 اكس التي طلبت طيران الامارات 126 منها». وطيران الامارات هي اول عملاء 777 اكس التي ستستخدمها لتحل محل طائرات 777 التي تشكل اساس اسطولها المؤلف بالكامل من طائرات عريضة البدن.