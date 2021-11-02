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مال وأعمال

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أشاد بإستراتيجية «زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً الفارس: «أوبك +» نجحت في تحقيق توازن الأسواق واستقرارها التحسن التدريجي في مؤشرات السوق يتزامن مع استمرار التعافي


أشاد وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس باستراتيجية (أوبك +) في زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا وفق خطة الزيادة شهريا التي تم التوافق عليها بصورة جماعية في الاجتماع الوزاري رقم (19)
لـ (أوبك +) في شهر يوليو الماضي.
وقال الوزير الفارس في بيان صادر عن وزارة النفط قبيل مشاركته بالاجتماع الوزاري الـ43 للجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج (JMMC) والاجتماع الـ 22 لـ(أوبك +) ONOMM اللذين سيعقدان يوم الخميس المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي إن «استمرار العمل بهذه الاستراتيجية يضمن كفاية من المعروض وقد أثبت جدواه في تحقيق التوازن واستقرار الأسواق وأن التحسن التدريجي في مؤشرات السوق يتزامن مع استمرار التعافي».
وأضاف أن هناك تحديات في الأسواق خصوصا في عام 2022 تبرر الاستمرار في رفع الإنتاج المتدرج وفقا للاتفاق الذي يعتبر كافيا لتأمين احتياجات السوق.


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