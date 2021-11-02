«البترول الوطنية» تعزز التعاون الأمني مع «الداخلية» و«الحرس»

مال وأعمال

استقبلت شركة البترول الوطنية وفداً مشتركاً من وزارة الداخلية والحرس الوطني، برئاسة اللواء الركن جمال الصايغ الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات في وزارة الداخلية، واللواء الركن فالح العتيبي المعاون للعمليات والتدريب في الحرس الوطني.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والناطق الرسمي بالوكالة في الشركة عبدالعزيز الدعيج إن اللقاء ركز على تعزيز التعاون والتنسيق بين «البترول الوطنية» وكل من وزارة الداخلية والحرس الوطني، ولا سيما في الجانب الأمني المتعلق بضمان أمن المصافي ومرافق التسويق المحلي التابعة للشركة.

وأضاف أن البحث تناول كذلك سبل تطوير التنسيق مع هاتين المؤسستين المهمتين، بما يعزز تبادل ونقل المعلومات معهما بكل يسر وسهولة، بهدف توفير أقصى درجات الحماية لهذه المنشآت النفطية الحيوية.

وزار الضيوف مركز الأمن السيبراني في المبنى الرئيسي للشركة، حيث اطلعوا على الأساليب المتطورة التي تتبعها الشركة من أجل توفير الحماية الفاعلة لبياناتها وأنظمتها المعلوماتية ضد أية اختراقات أو هجمات إلكترونية محتملة. وفي ختام اللقاء قام الدعيج بإهداء الصايغ والعتيبي نسخة من كتاب مواسم الذي أصدرته الشركة أخيراً، ويتناول مكونات البيئة الكويتية، كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية، يعكس حرصها على المحافظة على البيئة.

