الملا: زيادة صادرات الغاز المصرية ستقلل أثر ارتفاع البترول

مال وأعمال

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا في مقابلة

مع «العربية»: إن القاهرة تخطط لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي، في محاولة لتقليل الأثر السلبي لارتفاع أسعار النفط في الموازنة.

وأضاف ان ارتفاع أسعار النفط سيؤثر في مصر كمستورد صاف للنفط، مشيرا إلى أن بلاده ستقلل الأثر السلبي لارتفاع اسعار النفط على الموازنة عبر زيادة صادرات الغاز الطبيعي.

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط ستؤثر في واردات مصر من المنتجات البترولية. وذكر أن الحكومة المصرية لا تدعم أيا من المنتجات البترولية وأي زيادة في الأسعار تتم مراجعتها.

وأشار إلى أن دعم المحروقات مرفوض تماما من قبل الحكومة المصرية.

