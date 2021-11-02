تنظمه «Nouf Expo» افتراضياً في 15 و16 الحالي «برقان» راعٍ إستراتيجي لـ «مؤتمر الكويت الأول للشراكة»

مال وأعمال

أعلن بنك برقان رعايته الاستراتيجية لـ«مؤتمر الكويت الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص» المزمع عقده افتراضيا تحت شعار «مسيرة شراكة نحو النمو والازدهار» يومي 15 و16 نوفمبر 2021، والذي تنظمه شركة Nouf Expo تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وتأتي هذه الرعاية في اطار جهود البنك للعب دور فاعل في تعزيز اواصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تعد اللبنة الأساسية لدفع عجلة التطور والنمو قدما في الدولة لتحقيق الازدهار الاقتصادي والمجتمعي ودعم مسيرة الكويت ومركزها المالي على مستوى المنطقة.

هذا، ويعد «مؤتمر الكويت الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص» منصة هادفة تجمع عددا من اهم ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال من جهة، والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع العام من جهة اخرى، بهدف تحقيق التواصل وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية، وتقوية التعاون فيما بينهم، الى جانب بحث فرص بناء شراكات وطيدة، تكاملية ومستدامة بما يحقق افضل العوائد المالية ويقلل من نسبة المخاطر لكلا الطرفين.

وحول رعاية بنك برقان للمؤتمر، اشار محمد منصور الميل - رئيس العمليات المصرفية للشركات - مساعد المدير العام المجموعة المصرفية للشركات، الى ان توقيت اقامة المؤتمر يعد مثاليا في ظل الظروف الحالية، تحديدا مع بدء عودة الحياة الطبيعية والسيطرة على انتشار الجائحة وتكثيف الجهود لتنشيط المناخ الاستثماري والأنشطة الاقتصادية للتعافي من تبعات الأزمة. وأضاف الميل: «ان التحولات الاقتصادية التي شهدها العالم أخيراً، لا سيما خلال فترة جائحة كورونا، القت بوزرها على كل من الأداء الاقتصادي العالمي والاقليمي كما المحلي.

ومع بدء مرحلة التعافي من الجائحة والعودة التدريجية الى الحياة الطبيعية على مختلف الأصعدة بدأت حكومات الدول على تشجيع اتباع استراتيجيات شاملة بحيث تفسح المجال امام القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا ومؤثرا للقطاع العام في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبناء عليه، فنحن نرى ان هذه المبادرات المشتركة كفيلة بالحد من المعوقات الاقتصادية من جهة وخلق المزيد من المشاريع التنموية من جهة اخرى، مما بلا شك ستسفر عنه الكثير من فرص العمل للأجيال الشابة في قطاعات اقتصادية مختلفة». ولفت الميل الى ان بنك برقان يعمل وفق منظومة مصرفية تطابق رؤية الكويت 2035 الرامية الى بناء «كويت جديدة» كمركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار حيث يقود فيه القطاع الخاص النشاط الاقتصادي، وهو يعتمدها نهجا اساسيا في عمله كمؤسسة مصرفية تنفيذية لتطبيق استراتيجيات تنويع الاقتصاد الوطني كما مصادر الثروة الوطنية، وتطوير وتنمية رواد اعمال كويتيين مبدعين ومشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة قادرة على التنافس في الأسواق العالمية.

من جهته، علق م.مجدي صبري المدير التنفيذي لشركة Nouf Expo قائلا: «نسعى من خلال هذا المؤتمر الى تقديم نظرة واقعية حول تجربة الكويت والدول المجاورة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من التجارب الناجحة في هذه الدول.

كما يبرز المؤتمر دور الشراكة في تحقيق اهداف التنمية والمزايا التكاملية بين القطاعين، من خلال التعرف على الاستراتيجيات والآليات المناسبة لتخطيط وتنفيذ الشراكة وتقييمها، وتسليط الضوء على كيفية تجاوز المشاكل والتحديات التي تواجهها». هذا، وستكون مشاركة بنك برقان في فعاليات المؤتمر عبر الحلقات النقاشية والمعرض الافتراضي المصاحب له.

وانطلاقا من حرصه على المساهمة في نشر الوعي حول آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي، يقدم بنك برقان لـ 200 من عملائه وضيوفه الفرصة للتسجيل المجاني والمشاركة في المؤتمر.

