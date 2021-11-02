إجراءات فعّالة للحد من ارتفاع درجات الحرارة «G20» تدابير لتحقيق الاستدامة البيئية

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اتفق قادة مجموعة العشرين «G20» على اتخاذ اجراءات فعالة وهادفة للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية، والمساعدة في مواجهات التغييرات المناخية. جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر اول من امس عقب اختتام قمة قادة مجموعة العشرين التي عُقدت على مدى يومين في روما بايطاليا، حسبما نقلت وكالة انباء السعودية «واس». ونوّه قادة دول «العشرين» بالقرارات التي اتخذتها دول المجموعة للتصدي للتحديات العالمية الأكثر الحاحاً، وبتقارب الجهود المشتركة للتعافي بشكل افضل من ازمة جائحة «كورونا»، وتمكين النمو المستدام والشامل في دول المجموعة والعالم. وقالت الدول في البيان: «اتفقنا على زيادة تعزيز استجابتنا المشتركة للوباء، وتمهيد الطريق لتحقيق انتعاش عالمي، مع ايلاء اعتبار خاص لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفا». واتفقت المجموعة على اتخاذ تدابير حاسمة لدعم البلدان الأكثر احتياجاً للتغلب على الوباء، وتحسين قدرتها على الصمود والتصدي للتحديات الحرجة، مثل ضمان الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، اضافة الى توحيد الرؤى لمكافحة تغير المناخ، واتخاذ خطوات مهمة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.

واعترفت دول مجموعة العشرين بأن اللقاحات هي من بين اهم ادوات مكافحة الوباء، مؤكدين ان التطعيم المكثف لفيروس كورونا منفعة عامة عالمية، وسيعملون على تعزيز الجهود المبذولة لضمان الوصول الشامل والمنصف في الوقت المناسب الى لقاحات وعلاجات وتشخيصات مأمونة ومعقولة التكلفة وعالية الجودة وفعالة، مع ايلاء اعتبار خاص لاحتياجات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وأكدوا انهم سيعززون الاستراتيجيات العالمية لدعم البحث والتطوير، وتوسيع وتنويع القدرة العالمية على تصنيع اللقاحات على المستويين المحلي والاقليمي، مع تعزيز قبول اللقاح والثقة ومكافحة المعلومات المضللة.

