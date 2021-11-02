السعودية: مستشارون ماليون لإصدار أدوات دين خضراء

مال وأعمال

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان لرويترز ان المملكة عينت مستشارين ماليين لاصدار ادوات دين خضراء لكنها لم تحدد بعد شكل الاصدار. وأضاف في مقابلة ان الاقتصاد السعودي يتعافى جيدا من جائحة «كوفيد-19» وانه يتوقع ان ينمو الناتج الاجمالي المحلي غير النفطي بنسبة تتراوح بين 4.7% و5% هذا العام وأن يكون نمو الناتج الاجمالي المحلي بشكل عام بنسبة 2.8%. وقال الجدعان ان السلطات ليس لديها خطط بعد لتعديل ضريبة القيمة المضافة بعد زيادتها لثلاثة امثال العام الماضي الى 15% للتخفيف من اثر انخفاض عائدات النفط على ماليات الدولة. وأشار الجدعان الى ان السعودية عينت مستشارين ماليين لكنها لم تقرر بعد تفاصيل مثل ما اذا كان التمويل سيكون على شكل قرض مشترك ام سندات ام صكوك، وما اذا كانت ستصدر على نطاق محلي ام دولي. وقال «نعمل على تحديد ذلك وسنعلن عنه قريبا جدا». وقال وزير المالية ان هذا برنامج متوسط الى طويل الأمد، لكنه حقق حتى تاريخه ما يتراوح بين 470 الى 500 مليار ريال من الاستثمارات من شركات خاصة وعامة مدرجة. وقال الجدعان ان صندوق الاستثمارات العامة لديه «سيولة وفيرة» وانه «لا يتم التفكير حاليا على الاطلاق في اي تحويلات اضافية» بعد ان جرى تحويل 40 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي العام الماضي لمساعدة صندوق الاستثمارات العامة على تمويل استثماراته.