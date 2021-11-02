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مال وأعمال

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الذهب تحت الضغط


بسبب قوة الدولار لم تشهد اسعار الذهب تغيرا يذكر حيث ابقى الدولار القوي المعدن الأصفر تحت الضغط، بينما ينتظر المستثمرون بحذر اجتماع المجلس الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء بعد ان اظهرت بيانات ارتفاعا آخر في التضخم. جرى تداول الذهب عند 1783.01 دولاراً للأونصة بعد ان انخفض 1.5 % لأقل مستوى في اكثر من اسبوع يوم الجمعة. ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 % الى 1784.801 دولارا للأونصة. الذهب يتماسك اعلى من 1800 دولار مع انخفاض عائد السندات الأميركية، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2% الى 23.80 دولاراً للأونصة. وزاد البلاتين 0.9% الى 1026.58 دولاراً للأونصة. ونزل البلاديوم 0.3% الى 1996.57 دولاراً للأونصة.


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