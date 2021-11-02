ضمن أجواء رياضية مبهجة ومفعمة بالحماس «Ooredoo» كرمت فائزي سباقات «Flying Start Triathlon»

مال وأعمال

كرمت شركة Ooredoo للاتصالات، الفائزين بسلسلة سباقات Flying Start Triathlon 2021 التي اقيمت يوم السبت، الموافق 30 اكتوبر 2021 على ساحل الكوت. وجاءت هذه الخطوة لتؤكد اهتمام Ooredoo الكويت بالرياضة ودعم الشباب والمواهب الوطنية على جميع الأصعدة، وذلك اتساقاً مع قيمها الأساسية وتماشياً مع سياستها للمسؤولية الاجتماعية الممتدة على مدار العام.

وتسلم الفائزون الجوائز من مدير اول، ادارة الاتصال المؤسسي لشركة Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب والمدير العام لشركة Suffix، احمد الماجد وذلك وسط اجواء احتفالية وحماسية واكبت اختتام فعاليات سباق Flying Start Triathlon.

وتضمن الترياثلون ثلاثة انشطة مختلفة هم: سباق السباحة وسباق الدراجات وسباق الركض. حيث تكمن اهمية هذه الفعاليات الرياضية في تشجع روح المنافسة الودية وبث الروح الرياضية ورفع مستوى الوعي الصحي من اجل حياة افضل لشباب الوطن. كما تم ابراز دور شركة Ooredoo في دعم مثل هذه الفعاليات التي تستهدف فئة الشباب دعماً واحتضاناً للمواهب الرياضية المتنوعة.

وتعليقاً على هذا الحدث، صرح مدير اول، ادارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب، قائلاً: «نفخر برعايتنا لهذا الحدث الاجتماعي السنوي ذات الأهداف الرياضية والصحية وذي شعبية كبيرة تجاوزت حدود الكويت وشهد اقبالاً ومشاركة من مختلف الأعمار والفئات والجنسيات. بل ونفخر اكثر بشبابنا وسنظل ندعم مواهبهم من اجل صحة وحياة افضل».

كما وتم تكريم مدير اول، ادارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب خلال الحدث بالنيابة عن Ooredoo لرعايتهم لحدث Flying Start Triathlon 2021 من قبل المدير العام لشركة Suffix، احمد الماجد، حيث قال: «بحمد الله حقق السباق النتائج المرجوة ونال اعجاب المشاركين والمتسابقين والجميع بشكل عام، اود ان اشكر كل الشركات التي كانت لها يد في جعله واحداً من افضل السباقات في الكويت والشرق الأوسط، كما اود أن اشكر شركة Ooredoo الكويت على رعايتها ودعمها المستمر للمواهب الرياضية المختلفة».

