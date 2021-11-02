هبة طوجي تعلن بداية الفعاليات الموسيقية لموسم «لحظات العلا»

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أحيت الفنانة اللبنانية «هبة طوجي» حفلاً غنائياً مباشراً مؤذنة بعودة انطلاقة الفعاليات الموسيقية في موسم «لحظات العلا».

بدت هبة على طبيعتها المحبوبة للكل على خشبة مسرح مرايا، وقدمت مجموعة غنية من الأغاني بما في ذلك «مين اللي بيختار» التي وجهتها إلى النساء السعوديات و«لا بداية ولا نهاية» و«طلعت يا محلا نورها» بإيقاعات سيمفونية مميزة.

فاجأت هبة معجبيها وأثارت سعادتهم بمزيج غنائي من فيلم علاء الدين لديزني يضم أغاني إنجليزية وهي «Arabian Nights» و«A Whole New World» و«Speechless».

وتكريمًا لغنائها على أرض المملكة العربية السعودية، قامت بأداء أغنية «ليلى» بتوزيع جديد أوركسترالي من إمضاء الفنان أسامة الرحباني في تناغم ساحر وملهم.

هذه الأغنية المحببة لقلب هبة طوجي، تم تضمينها لإظهار الحب والاحترام للملكة والوجهة التاريخية للعلا.

كما قدم الملحن والمنتج الموسيقار أسامة الرحباني، صاحب الإدارة الفنية والموسيقية للحفل، مقطوعة جديدة مصممة خصيصًا للعلا سحرت ألباب الجماهير قبل أن تدخل هبة بشكل يفتن القلوب على خشبة المسرح.

