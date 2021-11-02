نوال الزغبي تصدرت «الترند» في «عكس الطبيعة»!

إضاءات

تصدرت الفنانة اللبنانية ?نوال الزغبي? «الترند» على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد إصدار فيديو كليب أغنيتها الجديدة على «يوتيوب».

الأغنية بعنوان «عكس الطبيعة» وكانت قد شوقت المتابعين لها في صفحتها الخاصة على موقع التوال الاجتماعي، وكشفت بعضاً من كلماتها، وهي من كلمات احمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم، أما الكليب فتم تصويره تحت إدارة المخرج ?فادي حداد?.

وتفاعل المتابعون مع الأغنية وشاركوها في صفحاتهم وهنؤوا «نوال» على إصدارها.

يشار إلى أن الأغنية هي ضمن ميني ألبوم «عكس الطبيعة»، التي كانت طرحت منه 3 أعمال غنائية وهي «أرقص»، و«?عليه ابتسامة» و«عكس الطبيعة».

