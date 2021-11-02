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رانيا فريد شوقي في «أم العيال» و«زي القمر»


ظهرت صورة للفنانة رانيا فريد شوقي من كواليس حكاية «أم العيال» ضمن حكايات مسلسل «زي القمر»، التي تقوم ببطولتها. بالحجاب وعباءة سوداء، وكانت تستقل «توك توك» إلى جانب الفنان ضياء الميرغني.
وحكاية «أم العيال» من بطولة رانيا فريد شوقي، وأحمد وفيق، ومحمود عمرو ياسين، وضياء الميرغنى، وهي من تأليف عمرو الدالي، وإخراج شيرين عادل، وتدور الأحداث حول المشاكل الزوجية.
يذكر أن رانيا فريد شوق قدمت في شهر رمضان الماضي مسلسل «ولاد ناس»، وشارك في بطولته صبري فواز، ناصر سيف، صفاء الطوخي، أحمد وفيق، وفاء صادق، إيهاب فهمي، أحمد صيام، ندى عادل، محمد عز، وغيرهم.


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