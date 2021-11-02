فيلمه «العارف» تصدّر قمة الإيرادات عزّ لـ «النهار»: النجاح مسؤولية والأعمال الوطنية شرف كبير

إضاءات

?

لا شك أن الفنان أحمد عز يعيش حاليا بل وفى السنوات الأخيرة أهم وأزهى مراحل مشواره الفني سينمائياً وتلفزيونياً.. وأعماله تحقق النجاح الكبير على المستويين الفني والجماهيري.. وأصبح هو الرقم الصعب والمهم في شباك تذاكر السينما المصرية وتصدر فيلمه الأخير «العارف» مع المخرج أحمد علاء قائمة الإيرادات لأفلام الموسم الصيفي الذي يوشك على الانتهاء ومازال في الصدارة بعشرات الملايين وبفارق ملحوظ عن أقرب منافسيه من نجوم الشباك.. الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الجاسوسية وحرب المعلومات ومأخوذ في معظم أحداثه من ملفات المخابرات العامة المصرية.. لذلك ينتمي فيلم «العارف» إلى نوعية الأعمال الفنية ذات البُعد والحس الوطني وهو الاتجاه الذي أصبح غالبا على أعمال «عز» في الفترة الأخيرة بعدما قدم من قبل فيلمي «الخلية» و«الممر» وتلفزيونياً مسلسل «هجمة مرتدة» الذي أعتبر من أهم الأعمال التي قُدمت على شاشة رمضان هذا العام.

«عز» أكد – بعد أن أعرب عمت سعادته وارتياحه بالنجاح الواسع «للعارف» أن هذه الأعمال ذات الحس الوطني ومنها المأخوذة من ملفات المخابرات العامة المصرية تظل راسخة في الذاكرة مثل «رأفت الهجان» و«دموع في عيون وقحة» وغيرها.. لأنها تحدث حالة من الوعي الجماهيري.. الكل يلتف حولها كونها تطرح وتناقش قضية مرتبطة بالبلد – مصر-.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «النهار»: وبكل تأكيد أشعر بسعادة وارتياح كبيرين يرتبط اسمى وأعمالي الأخيرة بالجانب الوطني وشرف كبير أن يضاف إلى تاريخي الفني أعمال مأخوذة من ملفات المخابرات العامة المصرية لذلك سعادتي تكون مضاعفة عندما تحظى هذه الأعمال بالنجاح الجماهيري والتفاف الجميع حولها وأيضا الإشادة الفنية من النقاد والمتخصصين.. وهنا لابد أن أشير إلى أن الفن إذا كان له دور أساسي في الترفيه.. لكن دوره الأهم يكمن في زيادة الوعي والثقافة لدى الناس.. الجمهور في عصرنا الحالي شديد الذكاء «وماينضحكش عليه» لذلك لابد أن نكون كفنانين في منتهى اليقظة والحرص في ما نقدمه من أعمال.

> بعد هذه الأعمال الوطنية ما الأفكار التي ترسخت بداخلك من هذه التجارب ؟

وعلى ذكر النجاح ومسؤولياته فما أسبابه بالنسبة لك؟. وكيف تحافظ عليه؟

وهل هذه الجدية وهذا التركيز يأخذان من حياتك الشخصية والخاصة كإنسان ؟ ولماذا تجعلها غامضة وبعيدة عن الميديا وأنت نجم شهير؟

وعن البطولة الجماعية التي أصبح يعتمدها في كثير من أعماله الأخيرة.. قال : لا أحب مطلقاً أن ينسب العمل الفني لنفسي أو لشخص واحد.. الفن قائم بكامله على العمل الجماعي لا أحد ينجح بمفرده بل هو مجهودي إلى جانب مجهود زملائي وكل فريق العمل.. النجاح للجميع.. والعمل الجماعي يجعل الحماس أكبر والسعي أكثر نحو تحقيق الأفضل.. وأشعر بسعادة حقيقية لنجاح زملائي لأنني مدرك تماماً أنه «محدش هياخذ رزق حد ولا جمهور حد».. وأقول لنفسي دائما : «أنني لم أقدم شيئا.. لسه عاوز أروح أبعد من كده».

> وعن طموحاته فيما يتمنى تقديمه في ما هو قادم.. قال «عز»: أفضل دائماً العودة للتاريخ وأتمنى تقديم أعمال عن الحضارة المصرية القديمة.. وأيضا عن فترة القاهرة الفاطمية.. وأحلم بتجسيد شخصيات مثل خالد بن الوليد – طارق بن زياد.. وكذلك فترة الوجود العربي والإسلامي في الأندلس.

> وعن تأثير انتشار المنصات الرقمية على مستقبل صناعة السينما.. وعلاقته بالسوشيال ميديا.. أكد «عز» أن التأثير سيكون إيجابي على مستوى التقنية وتنوع الموضوعات وتطور الأفكار.. وهذا ينبهنا إلى أن القادم أصعب إذا لم نطور أفكارنا وتقنياتنا خصوصا مع الثقافة المتزايدة للجمهور، أما مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.. فأنا لا أهتم بها كثيرا ولا يشغلني مطلقا «الترند» وأفضل التعامل مع الجمهور من خلال أعمالي.

