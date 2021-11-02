«نتفيلكس» و«الصناعات الإبداعية» «NCIG» في الكويت تطلقان أول برنامج لكتابة السيناريو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تشترك نتفيلكس مع شركة إنتاج إقليمية لتدريب وتطوير مهارات كتّاب التّلفاز. المجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية (NCIG) ش.ك.م.م التي مقرها الكويت دخلت في شراكة مع نتفيلكس لإرشاد كتّاب برنامج Lab 6x6 ، وهو برنامج صمم لاحتضان ستة كتاب من الكويت والمملكة العربية السعودية وتحويل أفكارهم إلى عروض جاهزة للتقديم في غضون ستة أسابيع بحيث يكون الهدف النّهائي هو اتاحة الفرصة لكل كاتب أن يقدم مشروعه على نتفيلكس.

وصرحت، رئيسة مجلس الإدارة الرئيسة التنفيذية للمجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية (NCIG) الشيخة الزين الصباح: «يشرفني الإعلان عن الانطلاق الرسمي لـ Lab 6x6 بالتعاون مع نتفيلكس. تعتبر هذه الفرصة نقلة نوعية لمبدعينا الموهوبين لرعاية حرفتهم بما يتواكب مع معايير الصناعة العالمية، إضافة إلى إمكانية اختيار مشروعاتهم لتطويرها وإنتاجها من قبل أكبر مؤسّسة إنتاجية ترفيهية لتوزيع الفيديو عند الطّلب (SVOD)».

كما أضافت: «مصادقة نتفيلكس على برنامج للكتاب مقام في الكويت، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يعتبر تأييدًا لتاريخ الدولة الرائد في مجال الإنتاج التلفزيوني، كما أنه شهادة على التزام نتفليكس بتنمية المواهب الإبداعية المحتملة لكتابنا الإقليميين».

بينما قال مدير قسم تطوير واستثمار المواهب الإبداعية العالمية في منصة نتفيلكس كريستوفر ماك: «نؤمن في نتفيلكس بأن القصص العظيمة قد تأتي من أي مكان وقد تُعشق في كل مكان. حتى أعظم الكتاب يحتاجون تقويم خطواتهم بما يتلاءم مع الصناعة، وبالتالي مع المشاهدين. من خلال شراكتنا مع المجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية (NCIG)، سنجلب خبراءنا العالميين المتخصصين في المحتوى الإبداعي العالمي، لشحذ براعة صناع المحتوى الإقليميين، وإمدادهم بالأدوات اللازمة لسرد أفضل نسخة من قصصهم. نتفيلكس ملتزمة بالاستثمار في الحكايات العربيّة والمواهب على المدى الطّويل. يمتلك العالم العربي كمية هائلة من المواهب المذهلة التي كان تمثيلها قاصرًا على المنصّات العالميّة، من خلال برنامج الكتاب Lab 6x6، نتمنى منح أصوات جديدة فرصة لتسرد قصصها».

وأضافت رئيسة تطوير الأعمال في NCIG الشيخة شيخة الصباح: «مع Lab 6x6، رغم أن مركز برنامجنا هو الكويت، فإننا نستهدف الإبداعات في المجتمع السعودي. من خلال دمج المبدعين السعوديين بنظرائهم الكويتيين، هذا البرنامج الفريد يهدف إلى مد جسور الإبداع التي طال انتظارها، وإرساء قواعد التعاونات المطلوبة لإنعاش صناعتنا المشتركة القائمة على المحتوى، والسماح لقصص اقليمنا بإلهام وترفيه مشاهدي العالم».

المشتركون الستة سيتلقون التوجيه وفصولا افتراضية يشرف عليها رواد الكتاب المتخصصين في مجال الترفيه، والبرامج، ومستشاري النصوص. كما سيكونون جزءًا من منهج مكثّف معد خصيصًا، يضم تدريبات تشرف عليها أكاديمية نيويورك للأفلام المشهورة عالميًّا. سيحصل المشاركون على شهادات استكمال مصدّقة من NYFA نتيجة لهذا التّعاون مع NCIG. مع نهاية البرنامج، سيحظى الكتاب الستة على فرصة تقديم نصوصهم النهائية لفريق نتفيلكس.

