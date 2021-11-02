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السودان... اعتقال كل رموز نظام البشير المفرج عنهم


اكد مصدر في القصر الرئاسي السوداني أنه تمت اعادة اعتقال جميع رموز نظام الرئيس المعزول عمر حسن البشير الذين أفرج عنهم الاحد فيما أعلنت كتلة اللجان التسييرية والتمهيدية لنقابات العاملين بالشركات المنتجة والناقلة لخام النفط في السودان مواصلة العصيان المدني بالحقول والمكاتب رفضا لقرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان. وقد دعت لجنة المعلمين السودانيين في بيان أمس المعلمين إلى الدخول في إضراب عن العمل في جميع ولايات السودان. من جانبه، أعلن «تجمع المصرفيين السودانيين» استمرار الإضراب والعصيان في جميع المصارف.


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