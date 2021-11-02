بلينكن: واشنطن تدرس «خيارات أخرى» إذا فشلت المفاوضات مع طهران فرنسا تحذِّر: القنبلة النووية الإيرانية «وشيكة»

عربيات ودوليات

روما- طهران- الوكالات: كشف مصدر رئاسي فرنسي من العاصمة الإيطالية روما أن إيران تقترب من تصنيع سلاح نووي، ما يثير قلقا عالميا. وقال المصدر إن «إيران تريد كسب الوقت قبل العودة إلى التفاوض». وأفاد المصدر الرئاسي الفرنسي بأن «باريس تعمل مع روسيا والصين لإعادة إيران للتفاوض».

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا اعربت السبت الماضي عن «قلقها الكبير والمتنامي» حيال النشاطات النووية المستفزة لإيران، ودعت طهران إلى «تغيير موقفها» إثر اجتماع لقادة هذه الدول على هامش قمة مجموعة العشرين في روما. الى ذلك، ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده وألمانيا وفرنسا وبريطانيا متحدة في مسعاها لإعادة إيران إلى الاتفاق النووي، في حين قالت طهران إنها لا تلمس إرادة جدية من واشنطن للعودة للاتفاق. وجدد الوزير الأميركي التأكيد على أن واشنطن لا تزال ترى في الدبلوماسية الوسيلة المثلى للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن بلاده تدرس خيارات أخرى إذا فشلت المفاوضات. ولفت إلى أن إيران أشارت إلى أنها ستستأنف المفاوضات النووية مع أوروبا «قرب نهاية نوفمبر المقبل».

وفي تصريحات نقلتها وكالة «بلومبيرغ» للأنباء قال بلينكن إن الولايات المتحدة ما زال يحدوها الأمل في أن تقنع طهران باستئناف الالتزام بالاتفاق النووي المبرم في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بارك أوباما، الذي انسحبت إيران منه بعد أن أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن بلاده ستعيد فرض عقوبات في انتهاك للاتفاق. غير أن بلينكن قال إن واشنطن «تتطلع في حال الضرورة لخيارات أخرى، إذا لم تستعد إيران للانخراط بسرعة وبحسن نية».

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده تسمع فقط بأن واشنطن جادة في العودة للاتفاق النووي، لكنها لا تلمس إرادة جدية من واشنطن للعودة إلى الاتفاق. وأضاف في لقاء مع صحافي أن العودة للاتفاق النووي لا تحتاج مفاوضات، بل قرارا تنفيذيا من الرئيس الأميركي بالعودة إلى نقطة ما قبل انسحاب الرئيس السابق ترامب، وفق تعبيره. وأكد عبد اللهيان أن محادثات بروكسل كانت تمهيدية، وأن إيران مصممة على خوض المفاوضات في فيينا، بهدف رفع العقوبات.

