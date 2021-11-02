مستشار النمسا: مصر ركيزة استقرار وأمن ?الشرق الأوسط? و?البحر المتوسط السيسي: تسوية الأزمات رهن باستعادة أركان الدولة الوطنية

عربيات ودوليات

لندن- الوكالات: اعتبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن تسوية أزمات المنطقة تتم بتحقيق الاستقرار، عبر استعادة مفهوم وأركان الدول ودعم مؤسساتها وتعزيز قدرة جيوشها وحكوماتها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي التقى بمقر إقامته في المملكة المتحدة المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرغ.

وأضاف أنه «تم التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية والأزمات التي تعاني منها دول عدة بالمنطقة».

وأشار إلى أن السيسي أكد أن «المبدأ الراسخ لتسوية أزمات المنطقة هو تحقيق الاستقرار باستعادة مفهوم وأركان الدولة الوطنية وبدعم مؤسسات الدول، وتعزيز قدرة جيوشها الوطنية، وحكوماتها المركزية، الأمر الذي من شأنه تقويض نشاط الجماعات والتنظيمات المتطرفة التي تعبث بمقدرات الشعوب».

كما أكد الرئيس السيسي أن مصر تولي أولوية قصوى تجاه حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، باعتبارها قضية وجودية تستوجب قيام المجتمع الدولي ببذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يحفظ الأمن المائي لمصر، خاصةً في ضوء ما تضمنه البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن السد.

من جانبه، أكّد شالنبرغ حرص بلاده على استمرار تعزيز علاقاتها مع مصر، التي تمثل ركيزةً محوريّةً لاستقرار وأمن منطقة ?الشرق الأوسط? و?البحر المتوسط?، فضلًا عن تطلّعها لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لتطوير مظاهر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة».

وثمَّن شالنبرغ جهود مصر المقدرة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتطوير الخطاب الديني، الأمر الذي يرسخ الدور الإقليمي الفعال والمؤثر ولمصر تحت قيادة السيسي في نشر ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام حرية المعتقد.

