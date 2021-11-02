إزالة آلاف التعديات على نهر النيل

عربيات ودوليات

اعلنت الحكومة المصرية انها تمكنت من ازالة 13 ألف تعدٍ على مجرى نهر النيل، ضمن حملة تستهدف ازالة 180 ألف حالة تعدٍ.

واظهرت بيانات وزارة الموارد المائية والري في مصر انه تمت ازالة 13 ألف حالة تعدٍ على مجرى النيل حتى الان، بمساحة تصل الى 2?60 مليون متر مربع.

وقالت «الري» المصرية في بيان انها تواصل عمليات ازالة التعديات كافة على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية في اطار حملات موسعة لازالة جميع التعديات في غضون ستة اشهر «المهلة التي حددها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي».

وتبلغ اعداد الازالات المستهدفة حوالي 180 ألف حالة تعد بمساحة تصل الى 19?40 مليون متر مربع تقريبا.

وتحت شعار «نيل بلا تعديات»، اكد وزير الموارد المائية والري، محمد عبدالعاطي، ان وزارته «عازمة على التصدي بكل حزم لجميع اشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي على نهر النيل».

ومع ازالة الـ13 ألف حالة المذكورة، يصبح اجمالي اعداد الازالات المتبقية حوالي 167 ألف حالة ازالة بمساحة اجمالية تصل الى 16?80 مليون متر مربع تقريبا.

وفي شهر سبتمبر الماضي، وخلال افتتاحه محطة معالجة مياه بحر البقر، وجه السيسي، بازالة التعديات كافة على مجري النيل، وحدد للحكومة مهلة ستة اشهر لانجاز ذلك الامر.

