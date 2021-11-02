إغلاق فندق بالغردقة شهد تسمم 51 سائحا

عربيات ودوليات

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أصدر قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية في وزارة السياحة المصرية، قرارا بغلق أحد الفنادق بمدينة الغردقة وإيقاف مديره لمدة ثلاثة أشهر، بعدما تبلغ للنيابة بإصابة عدد من نزلاء الفندق بالإعياء بعد تناولهم وجبة العشاء بالفندق.

وتبين للنيابة أن عدد الذين تعرضوا للإعياء 51 سائحا من ثلاث دول أجنبية هي أستونيا وروسيا والتشيك.

وقالت النيابة العامة، في بيان رسمي، إنها انتقلت عقب البلاغ لإجراء معاينة مقر الفندق وفي صحبتها لجنة مشكلة من مدير الطب الوقائي، ومدير إدارة مراقبة الأغذية وصحة البيئة بمديرية الصحة، ومفتش الأغذية ومراقب صحة البيئة بالإدارة الصحية ومدير مكتب وزارة السياحة بالغردقة.

وأضافت أنها سحبت عينات من أغذية الفندق بالمطبخ وثلاجات التجميد وأماكن التجهيز والأطعمة لفحصها وإعداد تقرير مفصل.

وتوصلت إلى أن إعياء السياح تم عقب تناولهم وجبات بالفندق، ومنهم من تماثل للشفاء وآخرون مازالوا تحت الملاحظة العلاجية.

وكلفت النيابة العامة لجنة الطب الوقائي بأخذ عينات من المصابين لفحصها وتحليلها، وسألت بعض نزلاء الفندق، الذين تناولوا ذات الوجبات ولم يصبهم إعياء.

وقد استجوبت النيابة العامة مساعد مدير الأغذية والمشروبات ومسؤول الجودة بالفندق وكبير الطهاة به فيما نسب إليهم من اتهامات فأنكروا. وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحجزهم وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة.

وقد ورد للنيابة العامة قرار إداري بإغلاق الفندق، لوجود خطورة على الصحة العامة وتعريض حياة النزلاء للخطر وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا، على أن يستمر الغلق لحين تلافي أسبابه، وإيقاف مدير الفندق لمدة 3 أشهر لما بدر منه من مخالفات وجار استكمال التحقيقات.

