بيروت تؤكد أن «خلية الأزمة» الحكومية «فشلت وانتهى أمرها» السعودية: الخلاف مع لبنان أكبر من تصريحات وزير واحد

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة العربية السعودية توصلت إلى أن التعامل مع لبنان «لم يعد مثمرا أو مفيدا»، مشددا على أن الأمر أكبر من تصريحات وزير واحد.

وقال الامير فيصل بن فرحان في لقاء مع قناة «CNBC» ردا على سؤال عما إذا كانت السعودية ولبنان في وسط أزمة دبلوماسية إثر تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي «لا أعتقد أنني سأصفها بأزمة، أعتقد أننا توصلنا إلى خلاصة بأن التعامل مع لبنان وحكومته الحالية لم يعد مثمرا أو مفيدا». وأضاف «مع استمرار سيطرة حزب الله على المشهد السياسي، ومع ما نراه من امتناع مستمر من هذه الحكومة والقادة السياسيين اللبنانيين عامة عن تطبيق الإصلاحات الضرورية، والإجراءات الضرورية لدفع لبنان باتجاه تغيير حقيقي، قررنا أن التواصل لم يعد مثمرا أو مفيدا، ولم يعد في مصلحتنا». وأضاف الوزير السعودي «بالنسبة لنا، الأمر أكبر من تصريحات وزير واحد، إنه مؤشر على الحالة التي وصلت إليها الدولة اللبنانية».

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أن الحكومة اللبنانية باقية بدعم دولي رغم الأزمة التي أثارتها تصريحات وزير الإعلام.

وقال بو حبيب في مقابلة مع قناة «الجديد» اللبنانية إن خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة اللبنانية للتعامل مع أزمة تصريحات قرداحي فشلت، واضاف «انتهى أمرها ولن تجتمع مجددا».

ورأى أن الأزمة أصبحت «أكبر من الوزارات وأكبر من لبنان» بسبب عوامل خارجية وداخلية، وأكد أن الحكومة باقية وأنه وفق ما علمه من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي فهناك «تطمينات دولية» لدعمها.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تغريدة على تويتر أنه بحث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان «الوضع في لبنان، والحاجة إلى إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان على الفور»، وذلك في لقاء عقد على هامش مشاركتهما بقمة مجموعة العشرين في روما.

وفي سياق التفاعلات اللبنانية، دار سجال بين وزراء في الحكومة وكانت ساحته منصة تويتر.

وأثار هذا السجال ردود فعل بين ناشطين على منصات التواصل، حيث رأوا أن الحكومة اللبنانية «تتخبط» وغير قادرة على اتخاذ موقف لتصحيح مسار العلاقات مع الدول الخليجية.

