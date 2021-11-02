اليمن.. مقتل 39 مدنياً في «مجزرة صاروخية» بمأرب

عربيات ودوليات

قتل 39 شخصا بينهم نساء واطفال في قصف صاروخي شنته ميليشيات الحوثي على قرية بمحافظة مأرب اليمنية. واكدت الحكومة اليمنية مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال جراء القصف الذي شنته ميليشيات الحوثي على قرية العمود في الجوبة جنوب مأرب بصاروخين باليستيين مساء الأحد. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران استهدفت من جديد، التجمعات السكنية في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب، بصاروخين باليستيين «إيرانيي الصنع». وأوضح الإرياني، في تغريدات على صفحته بموقع تويتر أن الصاروخين أصابا مسجدا ودار الحديث في منطقة العمود المكتظة بالسكان والأسر النازحة من خارج المديرية.

