25000 شخص بينهم 120 قائد دولة يجتمعون في غلاسكو لتدارك كارثة التغير المناخي «كوب 26»... العالم يعقد قمة «الأمل الأخير» غوتيريش يحذر من «كارثة حتمية»: الأعوام الـ 6 الأخيرة هي الأكثر سخونة جونسون: مدن كاملة ستختفي والصورة الصناعية الخضراء «ضرورة عالمية»

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غلاسكو - الوكالات: اجتمع أكثر من 120 من قادة العالم، امس، في غلاسكو في قمة تمثل «الأمل الأخير والأفضل» للتعامل مع أزمة المناخ وتجنب وقوع كارثة بيئية وشيكة. وانطلقت أعمال قمة تغير المناخ في غلاسكو باسكتلندا «COP 26»، والتي تمتد حتى 12 نوفمبر. وتضم اجتماعات هذه الدورة حوالي 25000 شخص، ضمن هذا اللقاء السنوي الـ26 بين الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «UNFCC».

وخلال افتتاح القمة، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الثورة الصناعية الخضراء أصبحت ضرورة عالمية. وأضاف خلال كلمته أنه «يجب علينا التصرف الآن بجدية تجاه التغير المناخي» إذ إن هذا التغير سيعني تدمير العديد من المدن حول العالم. وأشار إلى أن درجة حرارة الأرض ترتفع بسرعة وبشكل مقلق.

من جهته حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قمة المناخ من « كارثة حتمية» موضحا أن الأعوام الـ 6 الأخيرة هي الأكثر سخونة على كوكبنا وأضاف أن 4 ملايين شخص عانوا مؤخرا من تداعيات التغير المناخي، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تسعى إلى جمع 100 مليار دولار في قمة غلاسكو لمواجهة تغير المناخ.

ولم يتم استدعاء حكومات أكثر من 190 دولة فقط، فبالإضافة إلى المفاوضات الرسمية، هناك أيضاً معارض ومناقشات يشارك فيها الآلاف من ممثلي الشركات والمنظمات غير الحكومية. وتنعقد قمة هذا العام في وقت تواجه البشرية مفترق طرق لايمكن أن يكون أوضح. فالتغير المناخي يزداد حدة ويؤثر على جميع مناطق الكوكب، وفقاً لتقرير أغسطس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ «IPCC». وخلّف عام 2021 مئات القتلى بسبب الفيضانات وموجات الحر والأعاصير وحرائق الغابات، وهي أحداث يقول العلماء إنها أكثر تواتراً وشدة بسبب تغير المناخ. وقال رئيس القمة، ألوك شارما، إنّ مؤتمر «كوب 26» يمثل «الأمل الأخير والأفضل لإبقاء (هدف) 1.5 درجة مئوية ممكنا». وأضاف «إذا تحرّكنا الآن وتحرّكنا معا، فسيكون بإمكاننا حماية كوكبنا الغالي».

وفيما يستبعد حضور الرئيسين الصيني والروسي شخصيا في مؤتمر غلاسكو إلا أن عشرات رؤساء الدول والحكومات، بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة دول الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون، سيحضرون في غلاسكو. وستراقب تصريحاتهم وخطواتهم عن كثب، خصوصا من قبل الناشطين الشباب الذين توجّهوا إلى اسكتلندا رغم العقبات الماثلة جرّاء الوباء. وقال الناشطون في رسالة مفتوحة صدرت عن عدد منهم، بمن فيهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، التي وصلت بالقطار «كمواطنين من مختلف أنحاء الكوكب، نحضّكم على مواجهة حالة الطوارئ المناخية.. لا العام المقبل ولا الشهر المقبل، الآن وبينما قدّمت الصين، أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم، خطتها الجديدة بشأن المناخ إلى الأمم المتحدة مؤخرا والتي كررت فيها هدفها القائم منذ مدة طويلة ببلوغ الانبعاثات ذروتها بحلول العام 2030، تتسلّط الأضواء حاليا على الهند.

لم تكشف الهند بعد عن «مساهمتها المحددة وطنيا» الجديدة، لكن في حال أعلن رئيس وزرائها ناريندرا مودي عن جهود جديدة للحد من الانبعاثات، فسيكثف بذلك الضغوط على الصين وغيرها. وأما المسألة الأخرى الملحة فتتمثل بإخفاق الدول الغنية في تخصيص مئة مليار دولار سنويا اعتبارا من العام 2020 لمساعدة الدول النامية على خفض الانبعاثات والتأقلم، بناء على تعهّد صدر أول مرة سنة 2009. وتأجل هذا الهدف إلى العام 2023، ليفاقم أزمة الثقة بين دول الشمال، المسؤولة عن الاحترار العالمي، وتلك الواقعة في جنوب الكرة الأرضية والتي تعد ضحية تداعياته.

