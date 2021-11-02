وجَّه انتقادات لاذعة لموقف الصين وروسيا بايدن يحمل «رسالة عاجلة».. الدول الغنية ستفي «لأول مرة» بالتزاماتها

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غلاسكو - الوكالات: يسعى الرئيس الأميركي، جو بايدن الذي يحضر قمة المناخ في غلاسكو إلى «إظهار دور القيادة الأميركية» في معالجة قضية تغير المناخ، وإتاحة «الزخم» للدول في أن تفي بتعهداتها السابقة بخفض انبعاثات الاحتباس الحراري. وبايدن الذي كان قد شارك في قمة مجموعة العشرين، في روما الأحد، التي خرجت باتفاق حول أزمة المناخ، من المقرر أن شارك أيضا في حدث مناخي حول «العمل والتضامن» امس بعد قمة غلاسكو.

ويريد الرئيس الأميركي، الذي وضع خطة طموحة في الداخل للاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، حشد الدعم الدولي لوضع إجراءات «صارمة وضرورية» لمعالجة الظاهرة، وفق «وول ستريت جورنال». بينما تقول «سي إن إن» إنه ذهب إلى غلاسكو «برسالة عاجلة ويأمل أن تكون خطة مقنعة بما يكفي للوفاء بوعده بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة إلى النصف بحلول عام 2030».

وعلى مدى أكثر من 10 أشهر من الدبلوماسية الأميركية قبل عقد قمة غلاسكو، نجحت إدارة بايدن في المساعدة في كسب تعهدات جديدة مهمة بشأن المناخ من الحلفاء. ويشمل ذلك إقناع العديد من الحكومات الأجنبية بوضع أهداف أكثر طموحا لخفض الانبعاثات، وتعزيز التعهد العالمي بخفضها وإنهاء تمويل طاقة الفحم.وقال جون كيري المبعوث الأميركي الخاص للمناخ، إن دراسة جديدة تظهر أن الدول الغنية ستفي بالتزامات تمويل المناخ البالغة 100 مليار دولار سنويا لأول مرة في عام 2023 «هي علامة على التقدم».

ويعتبر المسؤولون الأميركيون أن المزيد من التعاون الناجح في غلاسكو يمكن أن يرسل إشارة مفادها أن الحكومات والشركات يجب أن تصبح أكثر قوة. ومع ذلك، وجه بايدن انتقادات لاذاعة للصين وروسيا لأنهما «لم تظهران أي التزامات للتعامل مع التغيرات المناخية».

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أثناء سفره مع بايدن للصحافيين، إن تغير المناخ لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه تنافس بين الولايات المتحدة والصين، وحيث يمكن لبكين التصرف بمفردها». وأضاف: «إنها دولة كبيرة بها الكثير من الموارد والقدرات، وهم قادرون تماما على تحمل مسؤولياتهم.. لا شيء حول طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، هيكليا أو غير ذلك، يعيق أو يقف في طريقهما في أداء دورهما».

