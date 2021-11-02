مصير البشرية معلق بين هدف الـ«1.5 درجة» و«حقيقة 2.7» المدمرة

عربيات ودوليات

تسعى «قمة كوب 26» الى تثبيت الهدف الرئيس لوقف التدهور المناخي عبر منع حرارة الكوكب من تجاوز زيادة قدرها 1.5 درجة مئوية مقارنة بالقرن التاسع عشر أو عصر ما قبل الصناعة. وهذا يتطلب تخفيضات جذرية وعاجلة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والغازات الدفيئة الرئيسة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري.

وتفيد الأمم المتحدة بأنه حتى وإن تم الإيفاء بالالتزامات الحالية للموقعين على اتفاقية باريس للمناخ، فسيؤدي ذلك إلى احترار «كارثي» لكوكبنا بـ2.7 درجة مئوية.

وارتفعت درجة حرارة الكوكب بالفعل بواقع 1.1 درجة في المتوسط، وفقاً لتقرير «IPCC» الصادر في أغسطس وفي اتفاقية باريس، التي تم تبنيها في «COP21» عام 2015، ألزمت معظم دول العالم نفسها «بالحفاظ على الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين.

فيما يتعلق بمستويات ما قبل الصناعة، ومواصلة الجهود للحد من هذه الزيادة في درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية». و«هناك فرق ملحوظ بين المخاطر في ظل زيادة 1.5 درجة مئوية مقابل زيادة درجتين»، وفق ما أوضحه مايكل أوبنهايمر، الخبير في تغير المناخ بجامعة برينستون ومؤلف ومراجع العديد من تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

