الإسكندرية وشنغهاي وميامي... «إنها نهاية العالم»

عربيات ودوليات

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الى عدم تجاهل الحقائق العلمية محذرا من اننا نقترب من «نهاية العالم وأضاف «استمعنا إلى العلماء وعلينا ألا نتجاهلهم. مع ارتفاع درجة الحرارة أكثر من درجتين مئويتين نخاطر بالإنتاج الغذائي والجراد سيجتاحنا، وإذا ارتفعت درجة الحرارة بأكثر من 3 درجات مئوية فقد تتزايد أعداد الأعاصير والفيضانات والجفاف وموجات الحر». وتابع «إذا ارتفعت درجات الحرارة بأكثر من 4 درجات مئوية قد تغيب مدن بأكملها مثل الإسكندرية وشنغهاي وميامي وغيرها من المدن التي ستضيع تحت أمواج البحر».

وقال رئيس الوزراء البريطاني «كلما فشلنا في أخذ التدابير المناسبة ساء الوضع وكان علينا دفع الثمن باهظا.. إن الإنسانية استهلكت وقتها وحان الوقت للتصدي للتغير المناخي».

وأضاف: «لقد اقتربنا من نهاية العالم كما نعرفه وعلينا التصرف بسرعة»، مشيرا إلى أن الدول الصناعية كانت غير مدركة للمشكلة وعلينا واجب التغيير. وأشار إلى اتفاقية باريس الذي لم يتم الالتزام بتحقيق البنود التي نصت عليها، مشددا على أهمية تقليل الاعتماد على الفحم نظرا لخطورته في الاحتباس الحراري والتغير المناخي.

