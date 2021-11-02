«هـاي مـن الله قسمتـي»

آراء

تقول بداية الاغنية العراقية القديمة (هاي من الله قسمتي دوم اتسلى بدمعتي - مادريت اشجان ذنبي طالت وعرضت حسبتي) وهي للفنانة احلام وهبي التي ولدت في البصرة عام 1938م وعاشت في بغداد وهي ابنة الفنانة منيرة الهوزوز واسمها الحقيقي سهام بنت الشاعر حافظ جميل وبدايتها بالخمسينات ولكنها فشلت في الاختبار بعد أن قدمت اغنية فولكلورية قديمة وكانت انطلاقتها الحقيقية عام 1958 عندما قدمت أغنية «عشاك العيون»، وغنت أيضا أغنية (والله حرت وياج ياعيني) وقدمت الفنانة المذكورة الكثير من الاغاني مثل «سبعة ايام من عمري» و«وحيدة يا يمة» و«هلهلي وغنيلي يوم الفرح»، وتعاونت مع الكثير من الملحنين العراقيين منهم الملحن ناظم نعيم والملحن عباس جميل والملحن رضا علي والملحن ياسين الراوي وعلى مستوى الوطن العربي لحن لها الملحن بليغ حمدي والملحن منير مراد والملحن سيد مكاوي وكانت لها مشاركات سينمائية حيث شاركت في فيلم (بصرة ساعة 11) وفلم (ليالي العذاب) عام 1961م. وعربيا شاركت بفلم «بأمر الحب» عام 1961م وعرض في بيروت، وكان اعتزالها للغناء في بداية تسعينات القرن العشرين الماضي، وعاشت في منزلها ببغداد حتى وفاتها في 28/7/2020م عن عمر 82 سنة، والحين «خل انشوف اشلون» اغنية الفنانة العراقية احلام وهي عنوان مقالنا اليوم تتوافق مع حال المواطن الكويتي البسيط؟!

ولأن المواطن الكويتي البسيط من فئة الأغلبية الصامتة يقول ويردد في عقله (هاي من الله قسمتي) وخلنا نشوف شنو قسم الله للكويتي اليوم، وأول قسمه اننا ككويتيين نعيش في بلد خير ونعمة ومداخيل نفطية كبيرة واستثمارات كبيرة خير من الله وعطايا وهبات خارجية ضخمه ولله الحمد، و99.5% من الموظفين الكويتيين مقترضون وفق دراسة حكومية اعدها المستشار العلمي (شركة ماكينزي) أن عدد المقترضن الكويتيين يصل لـ 447000 مقترض ما نسبته 99.5% من القوى العاملة للمواطنين الذين يصل اجماليهم لـ450.000 مواطن وأن اكبر فئة عمرية بين المقترضين الشباب من 25 – 34 سنة بمديونية تقدر بـ 122.22 ألــف ديـنـار وتشير الدراسة الى أن 60 ألــف مـقـتـرض اعمارهم من 55 سنة اكثر وهذا يعني ان «هاي من الله قسمتي» الكويتي «اسم عالي والبطن خالي»، وثاني قسمة حديث بعض الجهات الاقتصادية التي تردد وتكرر هذه الايام بعدم قدرة الحكومة الرشيدة على توفير فرص عمل بـ 5 اعوام قادمة لما يقارب 70% من الخريجين وهذا يرجع كما يقول الخبراء الاقتصاديون لبطء الاصلاحات الاقتصادية بواقعها لم تساعد على تخفيف الضغط على الميزانية العامة للدولة وكل الخلل والهبوط الاقتصادي يقعان على كاهل المواطن البسيط لكونه هو المتسبب فيها!! وإن بات لازما تعديل التعليم حتى يتواكب مع حاجة سوق العمل والعمل على تنمية القطاعات المختلفة غير النفطية حتى توفر فرص عمل جديدة. وهنا اقول تناسى الاقتصاديون ان يقولوا يجب وضع قوانين حديثة تلزم القطاع الخاص بتوظيف العدد الاكبر من الخريجين الكويتيين والتقليل من الاعتماد على العمالة الوافدة مع توفير الامن الوظيفي فيها وليس كما هو الحال الان بحيث لا أمن وظيفياً «للمواطن بالقطاع الخاص» والشواهد على عدم الامان والأمن الوظيفي بالقطاع الخاص كثيرة وهذا يقول «هاي من الله قسمتي» كمواطن، وثالث قسمة المخدرات التي باتت واقعاً موجودا ولا يمكن السكوت وغض النظر عنه حيث باتت آفة تحرق الشباب وعاملاً رئيسا في انتشار الجريمة بالكويت وهو السبب الاول لها والسؤال: من المستفيد من انتشار المخدرات بهذه الصورة المرعبة. والاكيد أن الوافد أو الحدث الذي يقبض عليه ليس هو المستفيد من انشارها بالمجتمع الكويتي؟ حيث تقول الاحصائيات إن المخدرات سبب في 65% من الجرائم التي باتت بصورة يومية بالكويت وهنا تكون هذه القسمة من أكبر وأخطر القسمات التي ابتلي بها المواطن الكويتي البسيط الذي بات هو واسرته ضحية لها ولتبعاتها من جرائم و«هاي من الله قسمتي»، والقسمة الرابعة هي ظهور بعض المسؤولين الكرام الذين بات ديدنهم تخويف وترهيب وتكدير المواطن الكويتي بالمثل الذي يقول «جاك الذيب جاك ولده» وجل حديثهم الفقر قادم والوضع الاقتصادي تعيس والمؤشر المالي يذهب على اللون الاحمر وبات لزما ان نضع ايدينا في جيب المواطن البسيط حتى نغطي عجزنا وخللنا بالصرف، متناسين ان جيب المواطن بات ممزقا من كل صوب بسبب الغلاء الفاحش الذي يخيم على الاسواق والتضخم والقروض والسكن في ايجار يصل لاكثر من عقدين من الزمن ولا تستكثروا او تمنوا على المواطن المتقاعد ببطاقة «عافية» تراها من كيسه وظهره! و«هاي من الله قسمتي»، والقسمة الخامسة هذي عجيبة غريبة وهي ظهور البعض القليل من الكويتيين الذي يمثلون الطبقة فوق المخملية وتقول وتردد بمناسبة ومن غير مناسبة ان الكويتي يجب ان يترك الرخاء الذي هو فيه وان دولة الرخاء قد انتهت والواقع يقول ان الرخاء للمواطن اليوم بات ماضيا يذكر ولا وجود له ويظهر الثاني يحث على سكن المواطن في شقة والحبيب يسرح ويمرح في بيت لا حدود له وغيره يطلع يقول الكويتي ما يشتغل والسؤال له ان: شنو تشتغل؟ بس العجيب الغريب انه ما يبي يصحح التركيبة السكانية عشان عماراتهم لا تكون خالية وهنا نسأل المزامير والابواق هل ما جمع لم يشبعكم؟ وان عليكم شيئا وهو ان الطمع يقل ما جمع وان الكفن ليس له جيوب وهجومك على شقيق بالوطن ليس في محله، وحرصك عليه بقدر ما هو فراغة عين وطمع في رزقه وتنفيذ لأوامر من جعلك تعرف طعم الدينار فتأكد ان الكويتي الذي تهاجمه اليوم باجر راح يفيدك، لأن المثل الكويتي العتيج يقول «ما يحك ظهرك إلا ظفرك» و«هاي من الله قسمتي».

وبالختام، ما اقول الا الله يعينك يا مواطن الكل عليك والكل يبي منك، والكل يتهمك وأنت لا حول لك ولا قوة وبراءتك كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب، بس تأكد ان دوام الحال من المحال وراح تزين وتكون افضل لأن الصج يبقى والتصنف جهالة و«هاي من الله قسمتنا» والحمد لله، والحين ما في سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل شر ويعدل ويصلح قسمتنا حتى نشكر الله ونحمده كثيرا وهنا اذكر الآية (7) من سورة إبراهيم (بسم الله الرحمن الرحيم «وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» صدق الله العلي العظيم)، ولا يصح إلا الصحيح.

***

? مواطن خبل يسأل: شنو الوضع الحالي؟ وصخة أو هيصة؟ الجواب الوضع سداحي لحد الانبطاح التام. ولكن هل هي صخة بيات الدب شتويا أم هيصة بعد هدوء ما قبل العاصفة؟! الله أعلم، وأنت اركد واعقل يا مواطن.

