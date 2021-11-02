التفكير خارج الصندوق

آراء

إليكم هذه القصة للتفكير خارج الصندوق: تقدم رجل أعمال بطلب قرض من البنك بقيمة 5000 دولار مقابل فائدة، لأنه أراد السفر إلى أوروبا لقضاء بعض الأعمال.. طلب البنك منه ضمانات لإعادة القرض فلم يتردد رجل الأعمال في إعطائهم مفاتيح سيارته «الرولزريز» باهظة الثمن.. فقاموا بعمل الإجراءات فوجدوا أن السيارة سليمة وخالية من المشاكل وتعود ملكيتها لرجل الأعمال ولا غبار على معاملة القرض. على الفور قام موظفو البنك بإنهاء المعاملة وهم يسخرون من تفكيره الساذج والبعض الآخر تعجب من رهنه السيارة باهظة الثمن والتي تتجاوز قيمتها أكثر من 200 ألف دولار مقابل قرض قيمته 5000 دولار فقط! انتهت المعاملة وتسلم المبلغ وسلمهم مفاتيح السيارة ليضعوها في مواقف البنك .. سافر هو لقضاء أعماله ومرت الأيام، عاد الرجل من أوروبا وتوجه للبنك على الفور وقام بارجاع مبلغ القرض وهو 5000 دولار مع فائدة قيمتها تصل إلى 14 دولارا.. شكره المدير وأنهى عقد القرض معه لكن قبل الخروج جلس معه وقال: نحن سعداء بتعاملك معنا سيدي لكننا بحثنا عن حجم تعاملاتك فوجدنا أنك من أصحاب الملايين ولست بحاجة لمبلغ القرض. جاءت إجابة رجل الأعمال مدهشة وهو يبتسم : هل هناك في نيويورك مكان أستطيع أن أركن فيه سيارتي الثمينة بمبلغ لا يتجاوز 14 دولارا طول مدة غيابي من دون أن أعود فأجدها مسروقة غير البنك؟! هنا عرف مدير البنك مغزى القرض، فهم أن القرض لم يكن السبب، بل أراد رجل الأعمال أن يرهن سيارته لتكون بمنأى عن السرقة، على أن يتم وضعها في موقف مراقب بأقصى درجات الرعاية والحماية والأمان، وتكون الفائدة المخفضة هي الثمن الذي يدفعه لموقف سيارته.. عندما أخذ القرض ورهن سيارته الثمينة كانوا يسخرون منه لكن عندما فهموا مغزاه اندهشوا من تفكيره الاستثنائي.. هذا هو التفكير الاستثنائي والذي حل فيه رجل الأعمال معضلة الخوف على سيارته ولم يكلفه الكثير.. والسؤال المطروح: هل بإمكاننا أن نفكر بطريقة مختلفة تعود علينا بنتائج استثنائية؟.. والجواب نعم. لأن رجل الأعمال ليس سوى إنسان يمتلك الأدوات العقلية والملكات الابداعية نفسها التي يمتلكها الكثيرون.. لكن، ومع الأسف بعض الناس يقعون في المشاكل نفسها بسبب تفكيرهم النمطي، فمثلهم كمثل الذي يمشي في دائرة واحدة طوال الوقت دون أن يخرج منها، فيقع في المشكلة نفسها ويبدأ بلعن الظروف القاسية ويحملها سبب فشله الذريع، بينما يكمن الخلاص من مشكلته في الخروج من دائرة التفكير النمطي إلى تفكير مختلف أي التفكير خارج الصندوق حتى تتغير حياته وتنتهي مشاكله..