جريمة الانتحار

آراء

يمر العالم على مر التاريخ بأمور كثيرة وتغيرات وأحداث. وهذا أمر طبيعي وسُنة كونية والله سبحانه مدبر كل شيء وهو المقدر له، كل أزمة أو حرب أو كارثة تكون لها آثار إيجابية وسلبية، وغالباً الآثار السلبية تكون هي صاحبة الحظ الأوفر من الكوارث والحروب؛ لذا تجب معالجة هذه الآثار ومآربها والاستفادة منها ومن الفرص المتاحة ومعالجة النتائج السيئة وتجاوزها. إن شاء الله نكون قد انتهينا من الوباء العالمي الذي اجتاح العالم بأكمله من دون استثناء بمرض «كورونا» ونحن انتهينا أو شارفنا على الانتهاء، ولكن لاحظنا حالات الانتحار بالكويت لم يسبق لها مثيل في بلد الانسانية، وأصبح جسر جابر ملاذ كل من يئس من الحياة يذهب إليه ويلقي بنفسه في البحر، ولا عزاء للجهات المختصة! لذا يجب أن تكون هناك وقفة جادة ووعي لهذه الجريمة التي يرفضها الشرع والعقل والقانون، وهي جريمة من عمل الشيطان ومصيرها النار - والعياذ بالله- فيجب الاهتمام بهذه القضية التي لربما قد تكون أمراً طبيعياً ويعتاد عليها الناس وتكون أمراً معتاداً وغير مستغرب منه، لأن هناك دولاً لو قلت: اليوم رأيت شخصاً قد انتحر..؟ يقال: ههه.. أمر طبيعي. كلنا ثقة بأن تكون هناك وقفة جادة وحازمة من الحكومة، ويتم تشكيل لجنة من المختصين ورجال الدين، وأن تكون موضوعاً من مواضيع خطبة الجمعة، والتحذير من هذه الجريمة النكراء التي لا يقبلها لا شرع، ولا قانون ولا الفطرة الإنسانية.